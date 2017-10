Vụ Khaisilk: Xử thế nào?

Khó chấp nhận, có thể khởi tố Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trịnh Quang Đức, Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội, cho biết đơn vị này đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến Khaisilk. Việc kiểm tra chưa hoàn tất nên chi cục chưa công bố kết quả. Khi có kết luận chính thức, QLTT Hà Nội sẽ công khai thông tin. Ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT, cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của bộ trưởng Công Thương, Cục QLTT đã chỉ đạo Chi cục QLTT Hà Nội vào cuộc điều tra. Đây là vụ việc nghiêm trọng, hy vọng mảng tối của sự vụ sẽ được làm sáng tỏ và không chỉ dừng lại ở vài chiếc khăn lụa. Việc Khaisilk nhập hàng TQ gắn mác “Made in Vietnam” là việc làm khó chấp nhận được, có dấu hiệu hàng giả. Điều quan trọng nhất, qua sự việc này đã khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào thương hiệu mà bao năm nay doanh nghiệp gây dựng. Thậm chí Khaisilk được xem như một thương hiệu quốc gia, hàng Việt Nam chất lượng cao được tiêu thụ ở những địa điểm quan trọng như khách sạn năm sao, quà tặng cho nguyên thủ quốc gia. “Gian lận thương mại bao năm nay và ai sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu có dấu hiệu hình sự có thể khởi tố. Người tiêu dùng biết tin ai bây giờ khi mà thật giả lẫn lộn. Các cơ quan quản lý sẽ phải khẩn trương vào cuộc, sớm có kết luận. Qua đây cũng mong cơ quan chức năng làm rõ các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia có thực sự đúng hay không, hay chỉ treo đầu dê bán thịt chó” - ông Hùng nói. Làm ăn chụp giựt phải trả giá

Dù ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk, đã cúi đầu xin lỗi khách hàng nhưng việc tập đoàn này bán khăn TQ khiến độc giả và cộng đồng mạng bức xúc, thất vọng về cách làm ăn kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”. Bởi đây là thương hiệu khăn lụa nổi tiếng với đẳng cấp sang trọng, đắt tiền. Khaisilk cũng là một trong những thương hiệu được khách hàng ưa chuộng, chọn làm quà tặng cho các đối tác, bạn bè, người thân.

Chiếc khăn vừa có mác “Made in China” vừa có mác “Made in Vietnam”. Nguồn: FACEBOOK DANG NHU QUYNH Độc giả Dung Ngã nói: “Làm ăn chụp giựt thì phải trả giá thôi! Danh dự và thương hiệu gầy dựng bao năm nay tự mình đem đổ sông đổ bể thì trách ai nữa!”.

Cho rằng Khaisilk đã lừa đảo người tiêu dùng để thu lợi bất chính trong thời gian rất dài, độc giả Dân SG đề nghị nên xử lý bằng luật pháp. Nhiều độc giả cũng cho rằng Khaisilk lợi dụng chính lòng tin của khách hàng để thu siêu lợi nhuận cho mình. Do vậy đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe các doanh nghiệp khác buôn bán kiểu chụp giựt. Thậm chí điều tra, khởi tố vụ án về tội giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.