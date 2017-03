'Vũ nữ chân dài', gà chín cựa... hút khách Sài Gòn

Không khí mua sắm tết đã rộn ràng ở các chợ, siêu thị trên địa bàn TP.HCM. Nhiều nơi sức mua đã tăng ba, bốn lần so với ngày thường.

Những mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất thời điểm này là đặc sản, thực phẩm khô, thực phẩm chế biến, bia, nước giải khát, lạp xưởng và những mặt hàng độc, lạ.

Khan hiếm “vũ nữ chân dài”

Bà Thủy, chủ cửa hàng bán đặc sản Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, cho biết những ngày cận tết sức mua các mặt hàng đặc sản như miến dong làng So, măng lưỡi heo Tuyên Quang… tăng gấp 2-3 lần so với tết năm ngoái. Kéo theo đó giá các loại đặc sản tăng 10%-15% so với ngày thường.





Tại nhiều cửa hàng khác, bưởi hồ lô, bưởi in hình bản đồ cũng đang rất đắt khách, giá tăng so với đầu tháng 1-2016. “Bưởi hồ lô có chữ tài, lộc năm nay được làm khuôn đẹp. Chữ tài, lộc nổi rõ, trái to, nặng ký hơn và được nhiều khách lựa chọn chưng tết. Giá đầu năm dao động 1,2-1,8 triệu đồng/cặp thì nay đã lên tới 2,5-2,8 triệu đồng/cặp” - ông Trương Xuân Phúc, đại diện website buoiholo.com, chia sẻ.

Hàng loạt loại trái cây độc đáo khác như táo organic, đào tiên hồ lô, dưa thỏi vàng, dưa vuông, dưa trái tim, xoài thư pháp… đang được nhiều người tìm mua.

Các đặc sản miền Tây như bánh chưng, bánh tét đến khô cá lóc, khô nhái, khô rắn, khô bò… hút hàng, tiêu thụ mạnh. Trong đó, khô nhái với tên gọi khá mỹ miều là “vũ nữ chân dài” khan hiếm hàng do nhiều người mua sắm để dùng dịp tết và làm quà biếu tăng mạnh. Một số chủ cửa hàng đặc sản phải xuống tận các tỉnh miền Tây săn lùng mặt hàng này nhưng đành bó tay vì sản xuất không đủ cung ứng.

Trong khi đó các mặt hàng đặc sản độc, lạ khác như gà Đông Tảo, hạt bàng Côn Đảo giá lại giảm so với tết mọi năm. Anh Hải, chuyên bán gà Đông Tảo, cho hay sức mua vẫn như tết năm ngoái nhưng lại không được giá.

Cụ thể như loại gà Đông Tảo chủ yếu làm thịt, chân cỡ bằng nắm tay xe máy từ 500.000 đồng/kg giảm xuống còn 300.000-350.000

đồng/kg. Chỉ có loại gà loại 1 có thể làm giống, để chơi ngày tết giá vẫn giữ ở mức 1-2 triệu đồng/kg tùy độ to của chân và độ tuổi, ngoại hình.

“Nguyên nhân giá gà Đông Tảo giảm do hiện nay nhiều địa phương đã nuôi loại gà đặc sản này. Nguồn cung tăng đã đẩy giá gà Đông Tảo rớt” - anh Hải giải thích.





Nhiều người tìm mua đặc sản tết. Ảnh: Tú Uyên

Tôm, mực, trái cây… tăng giá mạnh

Tình hình mua bán tại các chợ trên địa bàn TP.HCM nhộn nhịp. Tại chợ Phạm Văn Hai, chị Lê Hoàng Yên, nhân viên kinh doanh một công ty xuất khẩu, nói chưa đến ngày nghỉ tết nhưng tranh thủ giờ nghỉ trưa tạt qua chợ tìm áo đầm, áo ấm để cuối tuần này về quê mặc tết. Sau khi thử thấy đẹp, vừa vặn chị mua hai cái áo và một áo đầm, giá mỗi mặt hàng trên 200.000 đồng.

Theo khảo sát của chúng tôi tại các chợ, nhiều mặt hàng tăng giá khá cao, trong đó tăng cao nhất là hải sản, trái cây, rau xanh. Đơn cử giá các mặt hàng khô hải sản tăng 30.000-50.000 đồng/kg so với ngày thường. Riêng tôm đất Cà Mau giá rất cao

1,2 triệu đồng/kg, tăng 200.000 đồng/kg.

Hiện nay giá trái cây chưng tết ở một số chợ lẻ tăng chóng mặt. Bưởi da xanh loại ngon tăng 10.000-15.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg. Xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu, quýt đường tăng 5.000-10.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng thịt heo giá giảm do nguồn cung tăng cao.

Giá một số loại rau củ tại Đà Lạt đồng loạt tăng mạnh 1-3 lần so với giá cách đây vài ngày. Đơn cử như khoai tây tăng từ 8.000 đồng/kg lên 14.000 đồng/kg.

Nguyên nhân tăng giá theo các tiểu thương chủ yếu do nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung một số mặt hàng lại giảm.





Phố tết, thịt kho… vào siêu thị

Mùa tết năm nay, các siêu thị, doanh nghiệp tung ra nhiều dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi “khủng”… để thu hút khách.

Co.opmart đưa vào dịch vụ “Đặt nồi thịt kho ngày tết” giúp người tiêu dùng tiết kiệm tối đa thời gian. Đây là món kho truyền thống, phổ biến trong mâm cơm ngày tết của hầu hết các gia đình Việt Nam, được nấu bằng trứng vịt và thịt an toàn, kết hợp với nước dừa tươi, các gia vị truyền thống mà không dùng phẩm màu.

“Năm nay lượng khách đặt dịch vụ này tăng đột biến nên siêu thị phải tăng gấp ba lần năm trước để đáp ứng nhu cầu khách hàng” - đại diện siêu thị cho biết. Không chỉ vậy, Co.opmart còn thực hiện dịch vụ miễn phí “Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần” giao giỏ quà tết miễn phí trên toàn quốc.

Khách đi mua sắm tại Siêu thị Lotte Mart ấn tượng với phố tết. Đây là nơi tái hiện cảnh sinh hoạt, chuẩn bị đón tết cổ truyền dựa theo nét văn hóa truyền thống của người Việt. Đại diện Lotte Mart giải thích: “Chúng tôi tổ chức phố tết trong siêu thị nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có dịp quây quần, vui vẻ mua sắm bên nhau. Khách hàng có thể hòa mình vào không gian tết truyền thống và lựa chọn những món ăn ngon để ngày tết thêm ý nghĩa”.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Food, cho hay đơn vị tập trung vào những mặt hàng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu bữa tiệc gia đình ngày tết mà không mất nhiều thời gian chế biến. Cụ thể, đơn vị này tung ra thị trường gói lẩu tết với thành phần nguyên liệu hải sản và rau củ được chế biến bằng công nghệ cấp đông hiện đại, đảm bảo độ tươi ngon tự nhiên.