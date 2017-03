Vượt Thái Lan, cá ngừ Việt Nam hút hàng tại Ý

Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này trong sáu tháng đầu năm đạt gần 13 triệu USD, tăng 99% so với cùng kỳ.

Việt Nam hiện đang xuất khẩu nhiều nhất các sản phẩm cá ngừ tươi sống và đông lạnh sang Ý, trong khi xuất khẩu của Thái Lan, Philippines và Indonesia lại giảm.

Theo VASEP, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đang được chứng nhận an toàn cá heo (đánh bắt an toàn không gây tổn hại đến loài cá heo), một chứng nhận đang được đánh giá cao tại EU. Điều này đã khiến việc tiếp cận thị trường EU của các công ty Việt Nam trở nên thuận lợi hơn so với một số nước khác. Dự báo xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Ý sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.