Xài tàu “già” có thể bị giữ bất cứ lúc nào

Theo thống kê của Cục Hàng hải VN, tám tháng đầu năm 2011, tổ chức hợp tác kiểm tra nhà nước (PSC) tại các cảng biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo MOU) đã tạm giữ 62 tàu quốc tịch VN do không đạt các tiêu chuẩn về khí thải, an toàn hàng hải, mức độ gây ô nhiễm cao… Riêng chính quyền cảng khu vực Tây Âu và Bắc Đại Tây Dương (Paris MOU) cũng đã câu lưu một tàu biển quốc tịch VN.

Liên tục bị bắt giữ

Đầu năm 2011, Đầu năm 2011, tàu Thanh Ba (giấy chứng nhận đăng kiểm VR-972182) bị PSC tại cảng Tanjung Priok (Indonesia) lưu giữ với lý do tàu không đảm bảo an toàn do bảng điều khiển cứu hỏa không đạt chuẩn; bơm dùng chung, đệm làm kín của thiết bị làm mát dầu của cần trục thủy bị rò rỉ… Sau khi nộp phạt và khắc phục khiếm khuyết, tàu Thanh Ba được trả về VN. Nhưng đến tháng 5, tàu này lại bị PSC cảng Kusan (Hàn Quốc) bắt giữ cũng với những lý do trên.

Mới đây, tàu Quang Dinh 36-ALCI đang bốc dỡ hàng tại cảng Haikou (Trung Quốc) thì bị PSC cảng này ra quyết định kiểm tra tàu. Kết quả: máy cứu hỏa; hệ thống bơm thủy lực, xả thải… không thể hoạt động. PSC cảng Haikou lưu giữ tàu này, không cho xuất cảng, đến giữa tháng 8 mới được thả về. Hiện Cục Đăng kiểm phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra tàu và yêu cầu khắc phục các khiếm khuyết đó.

Ông Đỗ Xuân Quỳnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Chủ tàu VN, cho biết: “Tàu biển VN vẫn chưa thoát khỏi “danh sách đen” (gồm 10 nước) của Tokyo MOU. Nguyên do, trang thiết bị của tàu còn nghèo nàn, lạc hậu so với tàu các quốc gia khác. Thêm nữa, các chủ tàu VN còn thiếu hiểu biết về luật biển quốc tế; trình độ xử lý các thao tác kỹ thuật còn hạn chế”. Theo ông Quỳnh, tuy hiện công ước về hạn chế khí thải của tàu biển ở châu Âu chưa có hiệu lực nhưng khi các tàu biển đến khu vực này xả thải, gây ô nhiễm sẽ bị bắt giữ ngay.

Tàu biển VN có độ tuổi trung bình 20-30 năm. Ảnh: T.TÀI

Tàu cũ, trình độ thuyền viên kém

Theo Cục Đăng kiểm VN, hầu hết các tàu biển bị bắt giữ tại cảng biển nước ngoài là tàu cũ, trang thiết bị lạc hậu, nghèo nàn thuộc các doanh nghiệp vận tải biển được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Thời gian qua, Cục Đăng kiểm đã có văn bản hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác quản lý tàu, loại trừ các khiếm khuyết dễ dẫn đến việc bị PSC các nước lưu giữ. Cục khuyến cáo các tàu biển chạy tuyến quốc tế cần kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh hàng hải trước khi cập cảng nước ngoài. Trường hợp tàu bị lưu giữ cần báo cho Cục Đăng kiểm biết để xử lý, khắc phục các thiếu sót.

Cũng theo ông Quỳnh, hiện có nhiều đội tàu biển có độ tuổi trên 20 năm vẫn được Cục Đăng kiểm cấp phép cho chạy tuyến quốc tế. Hiệp hội Chủ tàu VN đã có kiến nghị gửi Cục Đăng kiểm đề nghị rút giấy phép hoạt động tuyến hàng hải quốc tế của các tàu biển trên 30 năm tuổi để đảm bảo an toàn hàng hải.

Ông Lê Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người đi biển VN, cho biết do trình độ thuyền viên còn hạn chế nên có những việc làm sai quy trình một cách rất cẩu thả. Đơn cử: Khi xả thải dầu máy ra môi trường, các tàu VN thường “đốt cháy giai đoạn” bằng cách xả thẳng ra biển mà không qua bộ phận xử lý nhằm tiết kiệm dầu chạy máy. Do đó, các đội tàu VN rất khó cập cảng các nước châu Âu do những quy định khắt khe trong lĩnh vực an toàn hàng hải.

Lối thoát cho các đội tàu "già" Tại hội thảo “Tìm hướng đi cho ngành công nghiệp tàu biển VN” do Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy VN phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) tổ chức mới đây, Cục Đăng kiểm VN cho biết 10 năm qua, VN vẫn nằm trong top các nước dẫn đầu có tỉ lệ tàu bị lưu giữ cao nhất thế giới. Trong khi tình trạng tàu biển mang quốc kỳ VN bị lưu giữ ở nước ngoài vẫn luôn ở tình trạng báo động đỏ vì cũ kỹ, lạc hậu thì hầu hết các cơ sở đóng tàu của VN không có đủ việc làm, nhiều cơ sở đóng tàu nhỏ ra đời ồ ạt trong giai đoạn 2007-2009 đã phải ngừng hoạt động, giải thể. Đa số các dự án đóng mới tàu đều bị chậm tiến độ, nhiều dự án bị hủy bỏ, một số chiếc đang đóng mới đã phải chuyển sang cắt phá để thu hồi phế liệu. Ông Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, nói: “Bộ GTVT nên kiến nghị Chính phủ có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp về tài chính cho ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải biển, nhất là cho các dự án đang dở dang bởi hiện có rất nhiều tàu có trọng tải 3.000-105.000 tấn đang phải tạm ngừng hoặc đóng mới cầm chừng”. TRÀ PHƯƠNG

TẤN TÀI