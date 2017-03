Xăng dầu lậu chảy ngược vào nội địa

Theo đánh giá của Cục QLTT, trong sáu tháng đầu năm 2011, do giá xăng dầu thế giới liên tục tăng, cao hơn từ 4.000 đến 5.000 đồng/lít so với mức giá trong nước nên xảy ra tình trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới Campuchia. Từ đầu tháng 4, giá xăng dầu trong nước đã cao hơn so với mức bình quân chung của thế giới. Do đó tình trạng xăng dầu chảy qua biên giới có chững lại, chỉ còn một số ít tuồn hàng qua đường tiểu ngạch.

Tuy nhiên, theo Chi cục QLTT các tỉnh biên giới như Kiên Giang, An Giang, Cà Mau…, hiện đang xảy ra tình trạng xăng dầu từ các nước chảy ngược vào Việt Nam, chủ yếu là dầu DO. Có chuyện này bởi giá dầu DO trong nước đang cao hơn từ 2.000 đến 2.500 đồng/lít so với khu vực.

Tại các cửa khẩu biên giới giáp Campuchia của An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh như Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hồng Ngự, Mộc Bài… cũng đang xảy ra tình trạng xăng dầu từ Campuchia chảy ngược vào nội địa. Theo thống kê của các đơn vị chức năng, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lít xăng dầu từ Campuchia được tuồn sang theo đường tiểu ngạch.

Theo ông Đặng Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, hiện tình trạng buôn lậu và kinh doanh hàng trái phép có giảm so với năm 2010, tuy nhiên về quy mô và tính chất thì phức tạp hơn. Các đối tượng buôn lậu sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để cướp lại hàng. “Qua tổng hợp các ý kiến của đại diện Chi cục QLTT các tỉnh phía Nam cho thấy việc phối hợp giữa các đơn vị chỉ dừng lại ở mức thông tin, chưa có sự phối hợp hành động. Hiện nhiều văn bản, quy phạm pháp luật đang gây khó cho hoạt động của các đơn vị QLTT” - ông Đức nói.

Ông Nguyễn Hồng Lâm (Đội trưởng Đội QLTT 2A, Chi cục QLTT TP.HCM) cho biết hiện việc kiểm tra hàng hóa nhập lậu ở các sân bay và ga tàu hỏa đang bị bế tắc do chưa có quy định hướng dẫn. “Vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin báo có một lô hàng nhập lậu được vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM với trị giá hơn 2,1 tỉ đồng qua đường hàng không. Đơn vị đã báo với Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ PC46 phối hợp kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, phía an ninh sân bay không cho kiểm tra toàn bộ lô hàng mà chỉ được kiểm một số ít, do đó bỏ lọt nhiều lô hàng lậu” - ông Lâm nói.

TẤN TÀI