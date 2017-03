Xăng không được phép tăng giá

Bộ Tài chính vừa phát đi công văn chỉ đạo đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Cơ quan điều hành tính toán giá xăng dầu thành phẩm hiện cao hơn so với giá bán hiện hành khoảng 90 - 410 đồng một lít, kg. Trong đó, giá cơ sở đối với xăng RON 92 hiện là 23.560 đồng, cao hơn 410 đồng so với giá bán và hơn 420 đồng so với giá thành phẩm tại thời điểm giảm giá xăng gần nhất (11/11/2012).

Giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ trong giai đoạn đầu năm. Ảnh minh họa: Anh Quân

Chênh lệch giá bán và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu

(Tính đến ngày 13/1/2013)

Mặt hàng Giá bán Giá cơ sở Chênh lệch Xăng RON 92 23.150 26.560 -410 Dầu diesel 0,05S 21.550 21.640 -90 Dầu hỏa 21.600 21.871 -271 Dầu madut 3,5S 17.650 17.883 -233

Đơn vị: Đồng / lít,kg

Trước diễn biến này, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá bán, đồng thời điều chỉnh mức sử dụng quỹ bình ổn đối với các mặt hàng kể từ 15 giờ ngày 15/1 cho phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, việc sử dụng quỹ bình ổn đối với 3 mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu madut sẽ được khôi phục trở lại ở mức 300 đồng một lít, kg. Riêng dầu diesel chưa được sử dụng quỹ bình ổn. Hiện mức trích quỹ đối với tất cả các mặt hàng là 300 đồng một lít, kg.

Như vậy, kể từ giữa tháng 11/2012, giá bán lẻ xăng dầu được giữ ổn định. Xăng RON 92 ở mức 23.150 đồng một lít, sau khi giảm 500 đồng vào ngày 11/11. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đã có thêm một lần giảm vào cuối tháng 12. Trong năm 2012, giá bán lẻ xăng, dầu đã điều chỉnh 12 lần, trong đó có 6 lần giảm và 6 lần tăng. Trong 2 tuần đầu năm 2013, giá dầu trên thị trường thế giới có dấu hiệu tăng nhẹ.

Theo Nhật Minh (VNE)