Xe bạc tỉ “bỏ quên” tại cảng

Chiều 28-10, một lãnh đạo của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vì có liên quan đến việc làm hồ sơ giả cho Việt kiều nên hai cán bộ an ninh của công an tỉnh này đã bị tước quân tịch. Vị này cho biết trước mắt là tước quân tịch và còn chờ điều tra của cơ quan công an để xử lý tiếp theo.