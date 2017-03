Xe cũ nhập khẩu giảm mạnh

Xe cũ nhập khẩu vừa chịu thuế cao vừa nằm

trong diện kiểm soát chặt của hải quan. Ảnh: HQ.

Xe cũ nhập khẩu vừa chịu thuế cao vừa nằmtrong diện kiểm soát chặt của hải quan. Ảnh: HQ.

Theo Hồng Anh (VNE)



Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam đạt 3.331 chiếc, giảm 15,8% so với tháng 7.Trong đó, lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi đạt 1.512 chiếc, giảm 37% so với hồi tháng 7. Riêng dòng xe đã qua sử dụng, số lượng về trong tháng 8 chỉ còn 199 chiếc, giảm tới 70-80% so với cùng thời điểm các năm trước.Giới kinh doanh nhìn nhận lượng xe cũ về thị trường giảm mạnh trong tháng 8 là do những tác động của chính sách thuế. Từ ngày 15/8, xe đã qua sử dụng có dung tích xi lanh từ 1,5 lít trở bắt đầu bị tính thuế theo cách mới, tăng nhiều lần so với trước. Một chiếc xe nhập về sau khi bị áp thuế tuyệt đối (5.000 USD hoặc 15.000 USD tùy xe) sẽ phải chịu thêm thuế tương đối 77-83%, tùy loại.Trong số 199 xe cũ nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 có gần 170 chiếc là dòng xe dưới 1,0 lít có xuất xứ từ Hàn Quốc với tổng trị giá trên 639.500 USD. Nhãn hiệu phổ biến vẫn là Kia Morning có giá khai báo từ 3.600 USD đến 4.000 USD. Đây cũng là những dòng xe không nằm trong diện điều chỉnh thuế.Số xe còn lại, khoảng 30 chiếc thuộc các dòng xe sang thuộc các nhãn hiệu Audi, Lexus, Mercedes, BMW có giá khai báo từ 20.000 USD đến 73.000 USD, tùy loại. Những chiếc xe này đều nhập về Việt Nam trước ngày 15/8, thời điểm biểu thuế mới có hiệu lực.Giới kinh doanh xe nhận định tháng 8 gần như là thời điểm chốt sổ đối với dòng xe đã qua sử dụng nhập khẩu. Thời gian qua, thị trường xe cũ chia ra 3 phân khúc - xe hạng nhỏ (dưới 1,0 lít), xe bậc trung từ 1,5 lít trở lên và các dòng xe hạng sang và siêu sang có dung tích từ trên 4,0 lít. Hiện nay, thuế nhập khẩu đang tăng mạnh đối với xe từ 1,5 lít trở lên, đặc biệt là các dòng sang và siêu sang. "Những dòng xe này tới đây sẽ vắng bóng trên thị trường bởi với thuế tăng 2-3 lần như hiện nay, nhập khẩu xe cũ đã không còn có lợi", chủ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe đã qua sử dụng chia sẻ.Việt Nam bắt đầu cho phép nhập khẩu xe đã qua sử dụng từ tháng 5/2006. Hai năm đầu tiên, lượng xe nhập về thị trường lên tới 10.000 chiếc. Trong đó, dòng xe hạng sang như Lexus, BMW, Mercedes, Infiniti, Acura chiếm gần 50%. Xe hạng nhỏ như Kia Morning và Daewoo Matiz gần 30%. Lượng xe còn lại chủ yếu là những sản phẩm chưa được lắp ráp trong nước như Toyota Sienna, Honda Odyssey, Nissan Quest hay Murano.Xu hướng này tiếp tục duy trì cho đến tháng 7/2011. Tháng 8 vừa qua, thị trường xe cũ chứng kiến sự đảo chiều, trong khi dòng xe hạng nhỏ tăng mạnh thì các dòng hạng sang lại giảm chưa từng có.