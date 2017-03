Xe hơi nhập khẩu tăng vọt trong tháng 1/2011

Tổng cục Thống kê cho biết: Giá trị nhập khẩu xe trong tháng 1/2011 đạt 107 triệu USD, tăng 195,3% so với con số 54,5 triệu USD của tháng 1 năm ngoái.

Diễn biến này phù hợp với quy luật hằng năm, khi nhu cầu mua xe chơi Tết thường tăng vọt. Do vậy, các đơn hàng đã ký từ trước được các hãng nhập khẩu đưa ra thị trường. Ngoài ra, tháng 1 còn được coi là thời điểm nhập xe có lợi nhất, với việc thuế nhập khẩu giảm 1-6% so với cũ (áp dụng từ 1/1/2011), và bảng giá tính thuế mới của hải quan chưa có hiệu lực.

Bắt đầu từ 29/1/2011, theo biểu giá mới, rất nhiều loại xe sẽ có biểu giá tính thuế cao hơn từ 3.000 đến 5.000 USD so với biểu giá cũ. Có thể ví dụ xe Bentley Continental có giá tính thuế mới 175.000 USD, tăng 5.000 USD so với mức 170.000 USD của năm ngoái. Xe BMW X5 cũng có giá tính thuế mới là 35.000 USD, tăng 3.000 USD so mức cũ. BMV X6 điều chỉnh từ mức 52.800 USD lên mức 54.200 USD.

Một số dòng xe khác như Kia Carnival, Hyundai Avante hay Honda Fit, Lexus LS460L... cũng có mức tăng từ 1.000 USD tới vài nghìn USD so với cũ.

