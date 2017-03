Xe Mercedes gặp sự cố chân ga - khách hàng hút chết

Mới mua đã trục trặc

Mặc dù vụ tai nạn đã xảy được hơn chục hôm, nhưng cho đến lúc phản ánh lại sự việc với chúng tôi, ông Hoàng Văn Phán - người trực tiếp điều khiển chiếc xe trên vẫn không giấu được vẻ sợ hãi. Theo ông Phán cho biết thì chiếc xe Mercedes GL450 được Công ty Thanh Xuân ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du (gọi tắt là Công ty An Du) - đại lý ủy quyền của Mercedes với giá hơn 200 nghìn USD. Tuy nhiên khi chiếc xe mới được đưa vào sử dụng được khoảng 1 tuần, ông Phán đã phát hiện có vấn đề ở hệ thống bánh trước, cụ thể là có tiếng kêu cơ khí khi xe qua gờ giảm tốc. Chiếc xe được mang tới Trung tâm bảo dưỡng của Công ty An Du. Ông Phán nhớ lại: “Lúc đó là cuối tháng 7, khi tôi mang xe tới xưởng bảo dưỡng thì kỹ thuật viên có kiểm tra sơ bộ và cũng nhận thấy xe có “vấn đề”, nhưng vì chưa có thời gian tháo ra để kiểm tra nên họ hẹn tôi cứ mang xe về chạy tạm. Ai dè, cũng bởi việc đó mà chúng tôi suýt chết”.

Hiện trường vụ tai nạn

Sự cố thứ 2 khiến ông Phán và ban lãnh đạo Công ty Thanh Xuân đến giờ vẫn “xanh mặt” xảy ra ngày 26-8. Chiều hôm đó ông Phán điều khiển chiếc xe chở giám đốc và kế toán trưởng đi công tác đến địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì gặp nạn. Ông Phán kể: Vì trước mặt là một ngã ba nên tôi đã giảm ga từ xa và chạy rất chậm với tốc độ chỉ từ 25-30km/h. Gần tới giao lộ, bỗng dưng chiếc xe đột ngột rú ga tăng tốc rất cao. Lúc đó theo phản xạ, tôi lập tức đạp phanh nhưng không hề có tác dụng. Liên tiếp những cú đạp phanh nhồi tiếp theo nhưng chiếc xe vẫn vùn vụt lao đi khiến tôi chỉ kịp kêu lên với chị giám đốc đang ngồi trên xe: “Chết rồi chị Thanh ơi... chết rồi...”

Bà Đoàn Thị Xuân Thanh - Giám đốc công ty bàng hoàng: Dù ngồi trong xe đóng kín của kính, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng máy đột ngột gầm rú, chiếc xe lao vọt lên và giọng anh Phán la hét thất thanh. Sự việc xảy ra rất nhanh, khiến tôi và cô kế toán trưởng cứng người vì sợ. Cuối cùng nhờ sự thần kỳ nào đó, anh Phán đã không để chiếc xe đâm vào ai mà bẻ lái cho nó lao xuống một vườn cây của nhà dân gần đó. Sau khi được “phanh” bằng một hàng rào gạch dày 25 phân, cao hơn nửa mét, 3 cây vải và cuối cùng là một ụ đất lớn thì chiếc “xe điên” mới dừng lại được. Ông Phán và những người ngồi trên xe suýt ăn no một trận đòn của chủ vườn vì “tội” phá hỏng vườn cây của người dân. Khoảng cách từ vị trí xe đột ngột tăng tốc tới vị trí xe dừng lại được là 54m.

Bức xúc vì thái độ phục vụ khách hàng

Cho rằng xe bị tai nạn là lỗi kỹ thuật do mất kiểm soát chân ga nên ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Thanh Xuân lập tức điện báo cho Công ty An Du yêu cầu được giúp đỡ vì chiếc xe vẫn đang trong thời hạn bảo hành. Thế nhưng, tiếp sau đó là hàng loạt bức xúc vì thái độ thiếu trách nhiệm từ phía bán hàng. Đại diện Công ty Thanh Xuân cho biết: “Sau khi liên lạc phía Công ty An Du cử cán bộ tới hiện trường và vị cán bộ này hứa Công ty An Du sẽ có xe cứu hộ giúp đỡ đưa xe về xưởng để giải quyết. Ấy vậy nhưng chúng tôi chờ dài cổ tới 24h đêm vẫn chẳng thấy xe cứu hộ đâu. Đợi mãi đến 1h sáng, chúng tôi đành phải mời công an địa phương tới lập biên bản và tự mang xe về còn đại diện Công ty An Du thì chỉ đứng nhìn. Sự việc càng trở nên bức xúc hơn khi liên tiếp sau đó, thay vì tìm cách giải quyết quyền lợi cho khách hàng thì lại là những công văn trả lời thiếu trách nhiệm của An Du khiến Công ty Thanh Xuân đành phải “kêu” tới nhà sản xuất đề nghị can thiệp”.

Tuy nhiên, phía Mercedes lại yêu cầu Công ty Thanh Xuân mang xe tới xưởng của An Du để kiểm tra. Qua cung cách hành xử của Công ty An Du thời gian vừa qua đã khiến chúng tôi mất niềm tin với đại lý này của Mercedes, do đó chúng tôi yêu cầu một cơ quan giám định độc lập để xác định lỗi dẫn đến tai nạn của chiếc xe nói trên - bà Thanh cho biết.

Để có thông tin chính xác hơn về sự cố mất kiểm soát hệ thống chân ga trên xe Mercedes do Công ty An Du bán ra cũng như những trách nhiệm liên quan của bên bán hàng, phóng viên An ninh Thủ đô đã liên lạc với bà Trần Thị Phương Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty An Du. Thế nhưng, bà Mai từ chối tiếp xúc cũng như cung cấp thông tin và cho biết chỉ làm việc khi Mercedes-Benz Việt Nam cho phép (!?). Liên lạc qua Văn phòng đại diện của hãng này tại TP.HCM, Báo An ninh Thủ đô nhận được văn bản trả lời qua email của ông Udo Loersch - Tổng Giám đốc Mercedes-Benz cho biết với nội dung rất chung chung là sẽ có chuyên gia sang kiểm tra chiếc xe trong thời gian sớm nhất.

Sự việc xảy ra từ 26-8 nhưng đến nay đã gần giữa tháng 9 mà vẫn chưa đi đến đâu. Nếu Mercedes-Benz Việt Nam và Công ty An Du chối bỏ trách nhiệm, chúng tôi sẽ mời cơ quan giám định độc lập và khởi kiện ra tòa - vị đại diện Công ty Thanh Xuân cho biết.

Theo Nguyễn Long - Đức Tuấn (ANTĐ)