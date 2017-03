(PL)- Bộ NN&PTNT vừa cho hay mặc dù Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhưng năng suất lao động trong chế biến lâm sản của Việt Nam chỉ bằng 50% so với Philippines, 40% so với Trung Quốc và 20% so với bình quân các nước EU.

Bên cạnh đó chất lượng, mẫu mã sản phẩm kém cạnh tranh so với các nước khác. Trong khi đó, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) cho rằng việc khai thác gỗ ở Việt Nam còn vướng thủ tục nhiêu khê, đặc biệt là đối với người dân. Trước tình trạng trên một số địa phương đã “xé rào” để đơn giản hóa thủ tục cho người dân. CHÂN LUẬN