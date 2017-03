Xe tay ga Honda PCX có bị “làm giá”?

PCX là mẫu xe tay ga mới nhất được Honda Việt Nam

Khan hàng đến khó ngờ

Có tình trạng “om hàng” và “làm giá”?

Theo phản ánh của nhiều độc giả gửi đến VnEconomy, ở thời điểm này, nếu muốn mua một chiếc Honda PCX lắp ráp trong nước tại khu vực Hà Nội chẳng khác nào... mò kim đáy bể. Dạo qua một vòng các đại lý ủy quyền của Honda tại Hà Nội hầu như không có một đại lý nào trưng bày PCX. Câu trả lời quen thuộc của các nhân viên bán hàng là "hết xe, chị muốn mua thì phải đặt trước ngay từ bây giờ".Từ một tuần nay, anh Minh, một nhân viên bảo hiểm tại khu vực quận Hoàn Kiếm đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm mua chiếc xe PCX nhưng thất bại. Anh này cho biết, anh sẵn sàng mua với giá chênh lệch so với giá đề xuất của Honda Việt Nam nhưng vẫn nhận được những cái lắc đầu của các nhân viên bán hàng. Khi quan sát thấy có một chiếc PCX trưng bày tại đại lý VHL tại quận Hà Đông, anh này đã mừng như bắt được... vàng. Tuy nhiên, nữ nhân viên kinh doanh của đại lý này cho biết đó là xe của khách hàng đã đặt trước và đại lý chỉ mượn ít ngày để trưng bày.Trao đổi với phóng viên, đa số các đại lý đều cho biết tình trạng khan hàng xe PCX đã diễn ra ngay sau khi mẫu xe này được tung ra thị trường. Do lượng khách hàng lớn trong khi công suất sản xuất của nhà máy không đáp ứng được nên khách hàng muốn mua đều phải đặt trước và thời hạn có xe cũng không được đảm bảo, có thể sau một tháng hoặc hơn nữa.Anh Tuấn, cán bộ tín dụng của ngân hàng ĐNA khu vực Hà Đông, cũng đang tìm mua xe PCX nhưng thất bại. Anh này cho rằng rất khó tin là PCX lại có thể khan hàng đến mức như vậy. “Như tôi quan sát thì đến thời điểm này lượng người sử dụng xe PCX tại Hà Nội là không nhiều. Trong số những người đang dùng xe PCX thì hầu hết là mua xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan trước khi Honda Việt Nam bán ra xe lắp ráp trong nước. Tôi nghĩ rằng, các đại lý Honda đang muốn “om hàng” PCX để làm giá, thậm chí tuồn ra các đại lý không chính thức.”, anh Tuấn tỏ ra nghi ngờ.Một số độc giả có thông tin đến tòa soạn về hiện tượng xe PCX đang bị nhiều đại lý chính thức tuồn ra ngoài. Độc giả N. Phương trú tại quận Hoàn Kiếm thậm chí cho biết khá rõ là khi anh đi khảo giá tại Head KN thì không có xe song lại thấy tại một đại lý không chính thức của chính công ty chủ quản của Head KN có xe.Liên quan đến vấn đề giá bán, khi được hỏi, hầu hết đại lý có câu trả lời giống nhau là "tùy vào tình hình thị trường". Từ câu trả lời này kết hợp với hiện tượng "làm giá" diễn ra từ lâu đối với mẫu xe tay ga Honda Air Blade, nhiều người cho rằng rất có thể PCX còn bị "làm giá" mạnh mẽ hơn."Air Blade không quá khan hàng mà còn bị đại lý làm giá với mức chênh lệch so với giá đề xuất đến 7-8 triệu đồng, thậm chí có đại lý còn nâng lên đến 10 triệu đồng/chiếc thì e rằng PCX còn là "miếng bánh" ngon hơn nhiều so với Air Blade. Tôi không hiểu nhà sản xuất có chính sách sản xuất và bán hàng kiểu gì mà để người tiêu dùng bị “móc túi” thậm tệ đến vậy.", anh Minh tỏ ra bức xúc.Mức giá đề xuất của Honda Việt Nam đối với mẫu xe tay ga PCX là 49,99 triệu đồng, thấp hơn trên 10 triệu đồng so với PCX nhập khẩu ngoài thị trường. Hiện tại có độc giả cho biết đã phải mua PCX với mức giá 57 triệu đồng, chênh hơn 7 triệu đồng so với giá để xuất của nhà sản xuất.Trong lễ ra mắt PCX, đại diện Honda Việt Nam cho biết đã có kế hoạch đảm bảo đủ sản lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong trường hợp khan hàng. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng sẽ đề nghị các đại lý không được phép nâng giá. Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay, khả năng cam kết của Honda Việt Nam bị các đại lý phá vỡ là có thể xảy ra.Được biết, hiện sản lượng hằng tháng của PCX vào khoảng 2.000 chiếc. Đây là một con số không nhỏ song PCX vẫn rơi vào tình trạng "cháy hàng" như hiện nay. Hiện tại Honda đang có khoảng 400 đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Đối với những mẫu xe ăn khách tương tự Air Blade, Honda Việt Nam sẽ áp dụng chính sách phân phối theo quy mô của đại lý.Trước tình trạng trên, nhiều người bắt đầu đưa ra nghi vấn liệu có tình trạng các đại lý "om hàng" và “làm giá” đối với mẫu xe tay ga đang có dấu hiệu đặc biệt ăn khách này?!PCX là mẫu xe tay ga mới nhất được Honda Việt Nam tung ra thị trường hồi giữa tháng 9/2010. Đây là mẫu xe có thiết kế được đánh giá là hấp dẫn cùng nhiều tính năng, công nghệ hiện đại trong khi sở hữu mức giá khá "mềm" so với xe nhập khẩu đang có mặt trên thị trường.