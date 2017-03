Xóa tên Tập đoàn Sông Đà

Quyết định thành lập này được Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiến hành tổ chức lại Tổng Công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà trước đây.

Theo đó, kể từ thời điểm Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng ký quyết định thành lập ngày 24-10-2012, Tập đoàn Sông Đà chính thức bị xóa tên và chuyển đổi thành Tổng Công ty Sông Đà.

Theo Quyết định này, Tổng Công ty Sông Đà hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con hình thành trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Văn phòng đại diện, Ban quản lý dự án, Ban điều hành dự án; các đơn vị phụ thuộc khác và đơn vị sự nghiệp của Công ty mẹ -Tập đoàn Sông Đà.

Về chủ sở hữu Tổng Công ty Sông Đà, trong Quyết định thành lập của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng ký nêu rõ: Chính phủ thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng Công ty Sông Đà. Bộ Xây dựng được Chính phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng Công ty Sông Đà



Tổng Công ty Sông Đà là loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu vốn 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Tổng Công ty này có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ- Tập đoàn Sông Đà trước đây…



Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Sông Đà là Tổng thầu xây lắp, tổng thầu EPC và thi công xây lắp các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, diện, thủy lợi, tổ hợp công trình ngầm. Bên cạnh đó, Tổng công ty này vẫn thi công xử lý nền móng công trình, xây dựng nhà các loại…



Theo Quyết định mới này thì Tổng Công ty Sông Đà được phép kinh doanh các ngành nghề ngoài xây dựng như Xuất khẩu lao động, Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ.



Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ 24 công ty có trên 50% vốn điều lệ và 16 công ty liên kết do TCty Sông Đà nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của đơn vị sẽ được xác định theo quy định hiện hành do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.