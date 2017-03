Xu hướng của giá vàng năm 2010

Chịu sự ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng tại thị trường trong nước sau mấy ngày gần đây tăng, giảm thất thường.

Hôm nay (18/3), giá vàng SJC mua vào - bán ra ở mức 26,51-26,59 triệu đồng/lượng. Vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 26,50-26,57 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng hiện không có nhiều lý do để tăng quá mạnh trong ngắn hạn

So với phiên giao dịch sáng 17/3, giá vàng giảm gần 50.000 đồng/lượng nhưng lại tăng hơn 50.000 đồng/lượng so với phiên trước đó và tăng gần 100.000 đồng/lượng so với phiên đầu tuần. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng năm 2010 khó biến động mạnh như năm 2009.

Giao dịch chưa thể nhộn nhịp

Các chuyên gia của thị trường vàng cho rằng, giá vàng hiện không có nhiều lý do để tăng quá mạnh trong ngắn hạn.

Trả lời báo Tin tức, ông Lưu Quang Điền, Phó Giám đốc SJC Hà Nội nhận định, năm nay, thị trường vàng có khả năng sẽ “lình xình” tới hết quý I, cả về giá và mãi lực.

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tuyên bố kế hoạch bán ra thị trường 191,3 tấn vàng, tương đương giá trị 6,9 tỷ USD. Trong khi đó, sau Tết, nhu cầu vàng vật chất từ những thị trường có sức tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ bao giờ cũng giảm mạnh. Cung tăng, cầu giảm sẽ khiến giá vàng giữ ở mức thấp. Tình hình này khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng và càng làm cho thị trường vàng thế giới thêm trầm lắng.

Mãi lực của thị trường vàng trong nước cũng không mạnh do tâm lý nghe ngóng của giới đầu tư. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa sàn vàng, hạn chót là 30/3, các nhà đầu tư vàng (phần nhiều là nhà đầu tư lớn) trên sàn chuyển sang tập trung tất toán tài khoản, tính toán lỗ lãi. Các nhà đầu tư khác cũng có tâm lý nghỉ ngơi, nghe ngóng.

Những lý do này khiến thị trường vàng chưa thể nhộn nhịp trước tháng 4.

Khó biến động mạnh….

Theo nhận định của đại diện SJC, trong dài hạn, giá vàng vẫn có xu hướng tăng khả quan do áp lực lạm phát. Nếu lạm phát bùng phát thì giá vàng có cơ hội chinh phục trở lại ngưỡng cao kỷ lục 1.226 USD/ounce trong năm 2009.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng năm nay sẽ giảm do nguyên nhân chính là đồng USD trên thế giới đang đà hồi phục mạnh, mà giá vàng thường biến động tỷ lệ nghịch với giá ngoại tệ này.

Ngày 15/3, giá vàng hồi phục trở lại chủ yếu do đồng USD giảm giá so với euro và bảng Anh sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp “thêm một thời gian nữa”.

Tuy nhiên, tại phiên giao dịch đêm 17/3, vàng đã mất đà tăng giá khi những lo ngại về sự hồi phục kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu USD như tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên đêm 17/3, tại thị trường New York, giá vàng không vượt qua được mức 1.133 USD/oz. Thông tin chỉ số lạm phát khu vực sản xuất PPI giảm mạnh khiến các nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường vàng.

Giá vàng giao ngay đứng ở ngưỡng 1.124,05 USD/oz và 1.124,55 USD/oz (mua vào – bán ra) lúc 11h 30 trên thị trường châu Á. Trên sàn Comex, vàng giao tháng Tư chốt giá đóng cửa tăng nhẹ lên mức 1.124,20 USD/oz.

Quĩ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch đêm 17/3 không có giao dịch mua bán nào. Hiện lượng nắm giữ vàng của quĩ giữ nguyên tại mức 1.115,511 tấn.

Các nhà phân tích cho biết việc giải quyết thâm hụt ngân sách của Hy Lạp để đạt được tốc độ tăng trưởng như mong muốn là điều không thể. Trong khi đó, việc xem xét đưa Hy Lạp ra khỏi hệ thống tiền tệ châu Âu để tự giải quyết nợ lại càng tăng thêm rủi ro cho thị trường tài chính khu vực này.



Nick Moore, trưởng nhóm phân tích hàng hoá của RBS nhận xét “FED giữ lãi suất tại mức thấp có vẻ sẽ là yếu tố hỗ trợ vàng trong trung hạn khi lãi suất thấp giúp giảm chi phí của việc nắm giữ vàng và hàng hoá – những tài sản không có hoa lợi”.

Theo phân tích kỹ thuật, hôm nay (18/3), nếu giá vàng giảm qua 1.120 USD/oz thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 1.106 USD/oz. Tuy nhiên, nếu giá tăng mạnh qua 1.125 USD/oz thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 1.135 USD/oz.

Hiện giới đầu tư trên thế giới đang lo ngại khả năng FED sẽ sớm thắt chặt các chính sách tiền tệ và điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản đồng USD, lúc đó chỉ số giá USD sẽ được hỗ trợ gia tăng, kéo theo vàng phải chịu áp lực giảm giá. Nếu đến hết quý II mà FED vẫn chưa tăng lãi suất cơ bản đồng USD thì giá vàng mới bật tăng.

… và chưa được coi là một đồng tiền dự trữ hàng đầu

Jon Nadler- chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Bullion Dealers Montreal cho rằng nhiều Ngân hàng trung ương và cá nhân chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào vàng. Theo họ, trong thời gian này, vàng chưa đủ khả năng để trở thành một đồng tiền dự trữ hàng đầu.

Chi tiêu? Tiết kiệm? Giữ vàng? Lựa chọn tiền giấy? – Các nhà ngân hàng đang thấy đau đầu trước những câu hỏi này- không chỉ tại các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng hiện nay mà còn cả các nước chịu ảnh hưởng gián tiếp bằng cách này hay cách khác.

Người quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ tài nguyên và Kim loại quý toàn cầu Smith & Williamson, ông Bob Lyon cho rằng, trong tương lai gần, nguy cơ đe dọa giá vàng chính là quyết định tăng lãi suất tại Mỹ. Nếu lãi suất tăng, đồng USD trở nên hấp dẫn hơn, hạn chế nhu cầu vàng với tư cách là một loại tiền tệ dự trữ thay thế./.