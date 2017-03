Xử phạt các công ty cạnh tranh không lành mạnh

Theo quyết định, VCA xử phạt Happy Shopping 45 triệu đồng - mức phạt cao nhất đối với hành vi quảng cáo sai lệch so với hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với chín sản phẩm như thuốc nhuộm tóc Meizi, mặt nạ chống nhăn vùng mắt Cobor Wrinkler, quần lót Eve’s Love, áo lót Wonderful.



Mức phạt 45 triệu đồng cũng dành cho Công ty Ngọc Bích đối với hành vi quảng cáo mang tính chất gây nhầm lẫn, có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai lệch về tính năng, công dụng và giá trị thực tế của các sản phẩm gồm vòng đeo cổ vàng nano, sản phẩm kim cương nhân tạo...



Theo VCA, những sản phẩm này chỉ là trang sức giả kim hoàn với thành phần chủ yếu là các vật liệu thông thường như đồng, kẽm, sắt, đá.



Riêng Công ty An Tốc bị phạt 40 triệu đồng vì hành vi quảng cáo gian dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về tính năng, công dụng đối với sản phẩm viên nang “I am Strong.”



Ngoài việc buộc các công ty phải chấm dứt quảng cáo vi phạm, VCA còn yêu cầu các công ty nói trên chỉnh sửa nội dung quảng cáo.





Theo P.V (TTXVN/Vietnam+)