Xuất hiện tiền polymer 200.000 đồng được làm giả tinh vi

Cơ quan này cho hay, tiền 200.000 đồng polymer giả có hình thức khá giống tiền thật. Một số yếu tố bảo an trên tờ tiền giả cũng được làm giống thật nhưng không tinh xảo, có thể nhận thấy bằng tay và mắt thường. Đưa ra các đặc điểm bị làm giả, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ cách để phân biệt đồng tiền thật và giả, mệnh giá 200.000 đồng chất liệu polymer.



Xuất hiện tiền 200.000 đồng polymer được làm giả tinh vi với các yếu tố bảo an

Cụ thể, tiền giả có những đặc điểm: hình bóng chìm chỉ là mô phỏng, không có chi tiết in tinh xảo, sáng rõ như tiền thật khi soi trước nguồn sáng. Thứ hai, hình định vị in trên 2 mặt tờ tiền không khớp khít, không cân đối và tạo thành các khe sáng trắng đều nhau như tiền thật, khi soi tiền trước nguồn sáng.Thứ ba, mực đổi màu trên tiền in bằng mực nhũ vàng, khi chao nghiêng không đổi từ màu vàng sang xanh lá cây. Cuối cùng, tiền giả không có yếu tố hình ẩn (DOE) như tiền thật.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, tiền giả xuất hiện gần đây có làm giả nét in nổi bằng cách in thêm các dòng ký tự tương ứng bằng mực không màu trong suốt tại một số vị trí như dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chữ và số mệnh giá lớn trên mặt trước, chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, chữ và số mệnh giá trên mặt sau.

Tiền giả mới xuất hiện, khi vuốt nhẹ tay cũng có độ nổi nhưng không ráp, nhám như tiền thật. Với tiền thật, khi soi dưới tia cực tím, các ký tự in bằng mực không màu thường phát quang, nhưng tiền giả 200.000 đồng có số sê-ri ngang, dọc không phát quang, mực không màu có phát quang, song cường độ yếu.

Cách kiểm tra tiền polymer thật/giả Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, tất cả các loại tiền polymer giả đều được in trên nilon thông thường nên dễ bai giãn, rách, không đàn hồi như chất liệu polymer đặc trưng. Cách kiểm tra dễ nhất là kéo, xé nhẹ ở mép tờ tiền, nếu tiền thật sẽ khó rách, bai giãn, còn tiền giả thì ngược lại. Một cách phân biệt tiền thật giả nữa là vò tờ tiền trong lòng bàn tay, nếu sau khi bỏ ra, đồng tiền không nhàu nhĩ mà quay về trạng thái ban đầu, thì là tiền thật.

Theo Infonet