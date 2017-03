Xuất khẩu cả năm ước đạt 114,5 tỷ USD

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, hết 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt hơn 104,0 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Đóng góp cho thành tích xuất khẩu năm nay, bên cạnh việc một số mặt hàng như chè, hạt tiêu, dầu thô, xăng dầu, quặng và khoáng sản... tăng giá thì ở nhiều thị trường đã có sự tăng trưởng trở lại.

Trong đó, thị trường Nhật Bản dẫn đầu với đà tăng 23,3% và chiếm tỷ trọng 11,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, thị trường Mỹ tăng 17,0% và chiếm tỷ trọng 17,2%. Các thị trường EU, ASEAN, Trung Quốc đều đạt mức tăng trưởng cao.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tiếp tục thấp hơn so với xuất khẩu (6,8%), góp phần cải thiện đáng kể cho cán cân thương mại. Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, tháng 11, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,25 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng 10 và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 103,99 tỷ USD.

So với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt trên 4 tỷ USD, giảm 35,5% và chiếm tỷ trọng 3,9%. Kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 4,92 tỷ USD, giảm 5,5% và chiếm tỷ trọng 4,7%.

Theo Chinhphu.vn