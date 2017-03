Xuất khẩu cá tra trong 6 tháng ước đạt 800 triệu USD

Theo Vasep, nguyên nhân của sự sụt giảm trong xuất khẩu cá tra là do xuất khẩu sang một số thị trường giảm mạnh; trong đó thị trường EU là một trong hai thị trường lớn nhất, chỉ đạt 150,08 triệu USD, giảm tới 17,6% so với cùng kỳ năm 2012.



Tuy nhiên, giá cá tra và thị trường cá tra tại châu Âu được Vasep hy vọng sẽ ổn định trở lại khi các nhà cung cấp và các nhà nhập khẩu quay lại thị trường sau Hội chợ thủy sản châu Âu.



Trong tháng 5, giá trung bình cá tra philê đông lạnh tại Mercabarna (Tây Ban Nha) đạt 2,5 euro/kg, cao hơn so với mức 2,25-2,4 euro/kg so với các tháng trước đó.



Theo xu hướng chung, nhiều nước châu Âu nhập khẩu cá tra sẽ chuyển dần sang nhập khẩu cá tra có chứng nhận của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) nhằm quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm.



Vì vậy theo Vasep về ngắn hạn, vị trí của cá tra trên thị trường này có thể vẫn được duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ.



Nhưng chứng nhận bền vững ASC cho cá tra nhằm “thủ thế” với các loài cá thịt trắng khai thác đã đạt chứng nhận và là một biện pháp bảo vệ thị phần cá tra trên thị trường khi cá minh thái Alaska cũng có chứng nhận MSC (chứng nhận của Hội đồng Quản lý biển đối với thủy sản nuôi có trách nhiệm).



Mặc dù tại thị trường EU đang khó khăn nhưng tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra tiếp tục tăng trưởng mặc dù mức tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước.



5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt giá trị 150,8 triệu USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.



Giá trung bình cá tra philê đông lạnh các cỡ trên thị trường Mỹ có xu hướng tăng kể từ đầu năm đến nay, trong đó cá cỡ 5-7 oz tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay dao động trong khoảng 1,7-1,8 USD/pao.



Dự báo tình hình xuất khẩu cá tra trong những tháng sắp tới, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Vasep cho biết, thị trường cá tra EU chưa có khả năng phục hồi như mong muốn và xuất khẩu cá tra sang EU khó có thể tăng trưởng trong tương lai gần vì tình hình nợ công tại EU vẫn chưa được khắc phục hiệu quả, trong khi tình hình tài chính, tiêu dùng chưa có những chuyển biến tích cực.



Hơn nữa, với việc đồng euro mất giá so với đồng USD cũng khiến các nhà nhập khẩu EU bị lỗ tỷ giá trong việc thanh toán, lợi nhuận giảm so với trước đây. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ sẽ phục hồi trong quý II và có thể tương đương với năm 2012.





