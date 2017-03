Xuất khẩu gạo tháng Tám không đạt như mong đợi

Kho gạo nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN) Kho gạo nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)



Nguyên nhân của tình trạng này được VFA giải thích là trong tháng Tám, giá lúa gạo nguyên liệu tăng mạnh so với tháng Bảy, khiến giá gạo xuất khẩu quá cao, giảm sức cạnh tranh của gạo Việt Nam và nhiều bạn hàng đã buộc phải tìm nguồn cung khác có giá thấp hơn.Tại cuộc họp báo mới đây của Bộ Công Thương về xuất khẩu gạo, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cũng cho biết với giá gạo trong nước tăng cao, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã lên tới 560 USD/tấn, cao hơn 25-30 USD/tấn so với gạo của Thái Lan. Do vậy, thay vì nhập khẩu tiếp 300.000 tấn gạo như đã ký kết từ đầu năm, mới đây Indonesia đã quay sang ký hợp đồng với các nhà xuất khẩu Thái Lan.Hiện nay đà tăng giá của lúa, gạo trong nước đã chững lại và có dấu hiệu giảm nhưng không đáng kể. Tính đến cuối tuần qua, giá lúa khô tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường dao động từ 6.850-6.950 đồng/kg, lúa dài khoảng 7.000-7.100 đồng/kg.Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 9.150-9.250 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 9.000-9.100 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.Giá gạo thành phẩm 5% tấm hiện khoảng 11.100-11.200 đồng/kg, gạo 15% tấm 10.600-10.700 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 10.000-10.100 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.