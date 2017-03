Xuất khẩu hàng hóa VN sang Mexico tăng mạnh

Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, ông Hoàng Anh Dũng khẳng định Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này trong thời gian qua chủ yếu do tăng khối lượng xuất các mặt hàng truyền thống như giầy dép, hàng may mặc và thủy sản, đặc biệt là cá basa. Ngoài ra, giá cả các loại hàng xuất khẩu cũng tăng nhẹ, nhưng không mang tính quyết định.



Văn phòng thương mại Đại sứ quán Việt Nam và Ngân hàng trung ương Mexico thống nhất nhận định kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm nay tăng hoàn toàn phù hợp với quá trình phục hồi kinh tế rõ rệt của Mexico, thể hiện qua các chỉ số kinh tế cơ bản như xuất khẩu tăng trên 21% lên tới 140 tỷ USD, nhập khẩu tăng 19%, đưa xuất siêu lên mức 3,2 tỷ USD, tăng 417% so với 5 tháng đầu năm 2010 và trong tháng 5/2011 sản xuất công nghiệp tăng 4,6%, lượng kiều hối tăng 4,2% lên 9,1 tỷ USD và tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,07%.



Ngân hàng trung ương Mexico dự báo nếu tình hình tiếp tục diễn biến tốt trong 6 tháng cuối năm nay, mục tiêu đạt 1 tỷ USD trao đổi thương mại song phương với Việt Nam trong năm 2011 là hoàn toàn khả thi.





(TTXVN/Vietnam+)