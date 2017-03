Xuất khẩu thép năm 2011 tăng cao đột biến 44,5%

Sản xuất phôi thép. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Sản xuất phôi thép. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Theo Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)



Trong số các sản phẩm thép xuất khẩu, phôi thép xuất khẩu đạt 285,6 nghìn tấn, tăng cao nhất do tiêu thụ phôi thép trong nước giảm mạnh khi các nhà máy sản xuất thép lò điện giảm công suất sản xuất.Cùng với phôi thép, các sản phẩm ống thép, cuộn cán nguội, thép không gỉ, thép thanh, tráng tôn mạ kẽm cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng rõ rệt so với năm 2010.Theo ông Cường, với thực tế nguồn cung thép trong nước hiện đã vượt nhu cầu gần gấp đôi, xuất khẩu thép tăng là dấu hiệu đáng mừng giúp thu hẹp khoảng cách nhập siêu sản phẩm thép của các năm trước đây, đồng thời tạo đầu ra cho sản phẩm thép sản xuất trong nước khi tiêu thụ nội địa giảm mạnh do đình hoãn giãn tiến độ đầu tư các công trình. Chín tháng qua, xuất khẩu thép đã đạt 1,3 tỷ USD.Với dự báo tiêu thụ thép năm 2012 trên thế giới sẽ tăng, hiện VSA đang phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tích cực mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thép mà trong nước đang dư thừa.Với chất lượng và giá cả có thể cạnh tranh, các sản phẩm thép ống, cuộn cán nguội, trang tôn mạ kẽm, thép xây dựng của Việt Nam đang tiêu thụ tốt tại Hoa Kỳ và nhiều nước ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Malaysia.