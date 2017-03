Xuất khẩu vào thị trường châu Á, châu Phi tăng cao

Ước tính, lượng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường châu Phi tăng 260%, thị trường châu Á tăng 42%. Ngoài ra, so với cùng kỳ năm 2010, xuất khẩu vào châu Âu tăng 24%, châu Mỹ tăng 21%, châu Đại Dương tăng 11,8%.



Cũng theo Bộ Công Thương, xuất khẩu sang thị trường châu Phi tăng cao chủ yếu do xuất khẩu vàng sang Nam Phi tăng gấp 4 lần.



Ngoài ra, một số thị trường khác ở khu vực này như Ai Cập, Algeria, Senegal, Cote d'Ivoire đều có mức tăng trưởng cao trên 40%.



Xuất khẩu sang thị trường châu Á tăng chủ yếu tập trung vào các nước khu vực Đông Á. Mặt hàng xuất khẩu sang các nước này là dệt may, thủy sản.



Lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu tăng cao, tập trung ở các nước thuộc EU, do sự gia tăng chủ yếu của các mặt hàng công nghiệp chế biến như dệt may, da giầy, đồ gỗ và linh kiện điện tử.



Tốc độ tăng xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ và châu Đại Dương thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước. Nguyên nhân do kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn nên nhu cầu tiêu dùng giảm, và lượng dầu thô xuất khẩu sang châu Đại Dương giảm.





Theo Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)