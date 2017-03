Yêu cầu thu hồi hai lô thuốc của Ấn Độ

Đó là thuốc Pantopep-Dol (Pantoprazol 40 mg), SĐK: VN-12241-11, số lô: FK76M201 do Công ty Zim Laboratories Ltd sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu. Thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Thứ hai là thuốc viên nén Panlife (Pantoprazole tablets 40 mg), SĐK: VN-12863-11, số lô: PNV003 do Công ty Eurolife Healthcare Pvt. Ltd sản xuất, Công ty CP Armephaco nhập khẩu. Thuốc này cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan trong môi trường acid và trong môi trường đệm.

HUY HÀ