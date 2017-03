Yếu tố tâm lý đẩy giá vàng lên gần 38,5 triệu đồng

Xác lập kỷ lục mới

So với đầu ngày hôm qua, mỗi lượng vàng bán ra đã tăng thêm 900.000 đồng, mức giá cao nhất từ trước đến nay và vượt cả đỉnh cao 38,2 triệu đồng được xác lập hôm 9/11 năm 2010 gần 250.000 đồng.

Cùng với việc nâng giá bán ra thì chênh lệch giữa mua và bán sáng nay cũng được nới rộng từ 150.000-250.000 đồng (tùy từng thương hiệu vàng miếng).

Trao đổi với bà Trần Như My, Trưởng phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quí Sài gòn, chi nhánh Hà Nội được biết, mấy ngày này địa điểm giao dịch của SJC tại tòa nhà Rubi Plaza phố Lê Ngọc Hân luôn đông ngịt người.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Chỉ riêng sáng nay, số lượng giao dịch qua hệ thống và đại lý đã lên đến gần 3 nghìn lượng, còn trong ngày hôm qua đã đạt khoảng hơn 6 nghìn lượng, cao gấp nhiều lần thời điểm trước Tết Nguyên Đán.

“Giá đẩy lên do nhu cầu thị trường, một phần do giá thế giới tăng cao cộng thêm tỷ giá USD trong nước cũng nhiều biến động bất thường,” bà My cho biết.

Cũng trong sáng nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do dao động trong khoảng 22.250-22.350 đồng đổi một USD, so với sáng qua tăng trên 100 đồng.

Tuy nhiên, theo phân tích diễn biến của giá thế giới trong mười ngày trở lại đây, kể từ ngày 11/2/2011 thì đồng kim loại quý này chỉ tăng thêm gần 30 USD/ounce, lên mức 1.385 USD, tương đương 37,4 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của ông Phạm Hải Âu, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty vàng bạc Phú Quý thì có yếu tố “không bình thường” trên thị trường vàng trong nước những ngày gần đây.

Bởi theo ông Âu, giá vàng trong nước liên tục bị đẩy lên lại xuất phát từ việc đô la tăng giá chứ không phải do lực đẩy của thị trường vàng thế giới.

“Ở ngoài thị trường tự do giá vàng cứ lên ầm ầm kiểu té nước theo mưa trong khi các tổ chức lớn như SJC, SBJ, PNJ... vẫn không giảm giá xuống, mà nguồn vàng vật chất trên thị trường lại đang giao dịch chủ yếu là các thương hiệu này,” ông Âu bày tỏ.

Có hay không chuyện làm giá?

Vậy câu hỏi được đặt ra là các cửa hàng bán lẻ có làm giá hay không khi các công ty bán lẻ không thể tự nâng được lên và đều phải nhìn vào các ông “lớn” để điều chỉnh giá theo.

Chỉ trong 8 ngày giao dịch (từ ngày 11/2 đến hôm nay 19/2), giá vàng trong nước đã tăng thêm hơn 2,5 triệu đồng, còn giá thế giới dù đi lên nhưng cũng chỉ tăng trên 30 USD so với thời điểm này.

Cũng trong hơn một tuần qua, dù giá vàng liên tục biến động nhưng công bố của các đại lý vàng miếng tại Hà Nội thì giao dịch vẫn không có nhiều đột biến, thậm chí nhiều đại lý vàng miếng của Sacombank-SBJ còn cho rằng, nhà đầu tư khá bình tĩnh trước diễn biến của giá vàng trong những ngày qua.

“Không thể có sự khan hiếm vàng trong thời điểm hiện nay được,” ông Âu tiếp tục khẳng định như vậy. Còn việc lên này chắc chắn nhà đầu tư không rủi ro nhiều vì trong khi giá thế giới lên không nhiều thì nhà đầu tư vẫn chấp nhận và họ đã mua thì tất cả đều đang thắng lớn.

“Chỉ có điều lợi nhuận đang chảy vào túi ai khi giá đang bị đẩy lên cao và thị trường thì không phải khan hiếm vàng nhưng lại vẫn muốn được nhập khẩu?” ông Âu đặt câu hỏi.

Diễn biến về giá vàng những ngày gần đây cũng được ông Nguyễn Thanh Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam cho rằng, mặc dù USD tự do đã đẩy lên 22.300 và tác động đến giá vàng trong nước, nhưng cũng không thể tăng giá mạnh như vậy được.

Ông Trúc cho biết, các công ty khác đang đẩy giá vàng lên cao nhưng hệ thống bán vàng của Agribank vẫn duy trì ở mức 37,90-38 triệu đồng/lượng, tức là đang thấp hơn giá trên thị trường gần 400.000 đồng/lượng (tính đến thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 19/2).

“Kể cả khách hàng nào mua vàng SJC ở mức giá như trên thì Agribank cũng sẽ cung cấp không hạn chế số lượng,” ông Trúc khẳng định.

Với tình hình đang diễn ra trên thị trường vàng miếng hiện nay, bà Trần Như My tin rằng, giá vàng sẽ vẫn trong xu thế đi lên.

Theo Đức Duy (Vietnam+)