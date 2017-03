Quản lý thị trường lộng hành

Tại huyện Tri Tôn, ông Lê Minh Ngọc - quầy thuốc 0334, xã Cô Tô - kể ngày 1-11-2012 QLTT kiểm tra quầy thuốc của ông, những người này nói bảng hiệu chưa đúng với giấy phép kinh doanh. Ông Ngọc giải thích quầy thuốc đang chờ cấp giấy chứng nhận GPP theo quy định rồi sẽ làm bảng hiệu mới. “Vậy mà vẫn bị tạm giữ tất cả giấy tờ, cả chứng chỉ hành nghề, sau đó phạt 3 triệu đồng” - ông Ngọc than thở.

Việc kiểm tra do ngành y tế chủ trì Giám đốc Sở Y tế An Giang Từ Quốc Tuấn khẳng định việc QLTT “độc kiểm” các cơ sở hành nghề y dược là không đúng luật. Khắc phục chuyện này, sở đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành dược của năm 2013 với mục đích tránh chồng chéo, lạm quyền, sách nhiễu và đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai. Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện. Ông Phan Lợi cũng nói: “Tôi đã chỉ đạo cho các đội QLTT từ nay việc kiểm tra các cơ sở ngành dược phải do ngành y tế đảm nhận, QLTT chỉ tham gia phối hợp”.

Chị Huỳnh Thái Ngọc Bích Nghi - quầy thuốc 289, thị trấn Ba Chúc - cũng trình bày ngày 23-7-2012 sau khi kiểm tra không phát hiện lỗi gì, cán bộ QLTT nói trên bảng hiệu không ghi thời gian hoạt động và lập biên bản. “Chưa ai bắt buộc, chưa quầy thuốc nào ghi thời gian hoạt động trên bảng hiệu cả. Vậy mà họ tự tiện kiểm tra rồi phạt 4 triệu đồng. Quá vô lý” - chị Nghi bức xúc.

Nhiều cơ sở cho biết hằng năm đều có đoàn liên ngành, chủ trì là ngành y tế đến kiểm tra các cửa hàng kinh doanh dược, chứ không phải chỉ có vài ba cán bộ QLTT đi lẻ tẻ “độc kiểm” như thế. Khi thắc mắc thì cán bộ QLTT không giải thích mà chỉ khẳng định: “Chúng tôi có quyền”.

Ông Lê Quang Niên - trưởng Phòng y tế huyện An Phú - cho biết theo thông lệ, khi ngành y tế kiểm tra đều mời các ngành, trong đó có QLTT tham gia. Việc QLTT tự đi kiểm tra, không hề báo với phòng, thông qua UBND huyện là không đúng nguyên tắc. “Do không nắm rõ chuyên môn về dược nên nhiều trường hợp xử phạt oan sai” - ông Nguyễn Thanh Tuấn, cán bộ quản lý hành nghề y dược tư nhân Phòng y tế huyện Chợ Mới, nhận định.

Từ những biên bản vi phạm cho thấy các cán bộ QLTT kiểm tra cả việc bảo quản thuốc, ghi nhãn hàng hóa, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm... Đáng nói hơn, theo quy định của UBND tỉnh, kể từ ngày 10-12-2012 trở đi, kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành dược giao Sở Y tế chủ trì thực hiện nhưng các nhóm QLTT vẫn cứ liên tục đi “độc kiểm”.

Phó chánh thanh tra Sở Y tế An Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết về thẩm quyền thực hiện kiểm tra, điều 4 Luật thương mại có nêu rõ: với hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó. Luật dược ban hành từ năm 2005 nên việc kiểm tra lĩnh vực kinh doanh dược phải tuân thủ theo luật này, do ngành y tế chủ trì. Nhiều văn bản pháp luật khác cũng quy định tương tự. Về nhiệm vụ, quyền hạn của các đội QLTT thì quyết định năm 2003 của UBND tỉnh An Giang quy định: phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn để kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực. Xét theo các văn bản này thì việc các đội QLTT “độc kiểm” các quầy dược là... trái luật, lấn sân.

Có tiêu cực

Phản ảnh với đoàn công tác ngành y tế, nhiều chủ cơ sở cho biết QLTT đến kiểm tra các quầy dược nhưng không hề công bố quyết định, thành phần, đối tượng và nội dung kiểm tra, chỉ một người đưa bảng tên ra rồi đòi kiểm tra các giấy tờ và lục lọi tủ thuốc hàng giờ. Trước đoàn công tác, không ít chủ cơ sở đã kể lại quá trình kiểm tra, cho rằng một số cán bộ QLTT có thái độ hăm dọa để vòi vĩnh.

Cụ thể, tại huyện Chợ Mới, anh Cao Huy Chinh - nhân viên trạm y tế xã Nhơn Mỹ - kể ngày 24-11-2012, anh đi công tác về thấy cán bộ QLTT lục tung tủ thuốc. Họ bảo kinh doanh trái quy định, rồi thông báo mức phạt 10 triệu đồng, anh cố giải thích, sau đó cán bộ khều ra ngoài bảo đưa 5 triệu đồng. Anh Chinh năn nỉ lương thấp, quầy thuốc chưa hoạt động nên không lo nổi số tiền lớn. “Cuối cùng họ nhận 2 triệu đồng. Lúc đầu thì la hét bảo mình mắc lỗi, lấy tiền xong họ không lập biên bản mà còn bảo... ngày mai cứ mở cửa bán đi” - anh Chinh nói.

Chị Trần Thị Kim Châu - quầy thuốc 209, xã Mỹ Hội Đông - cho biết cũng vào thời điểm tháng 11-2012, QLTT đến kiểm tra, không tìm ra lỗi vi phạm nào, chợt thấy chai thuốc ở đầu kệ mất toa hướng dẫn sử dụng liền đòi lập biên bản. Chị bảo đấy là loại thuốc bổ cho thai nhi mà mình đang uống, thế nhưng các cán bộ này cứ thông báo phạt từ 7-14 triệu đồng. Rốt cuộc chị Châu phải “xì” 2 triệu đồng.

Tại huyện An Phú, anh Võ Thành Ninh - chợ xã Khánh An - cũng nói cán bộ QLTT đến chẳng xuất trình giấy tờ gì, chỉ lấy cuốn quy chế hành nghề y tế tư ra đọc, bảo anh vi phạm rồi hăm he mức phạt 20 triệu đồng. “Họ bảo đưa 5 triệu đồng, tôi đành phải đưa”. Ông Thái Văn Phúc - quầy thuốc 222, xã Quốc Thái - còn kể cán bộ QLTT kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm, bèn đòi kiểm tra sau nhà, ngoài khu vực kinh doanh. “Họ đưa hai ngón tay ra giá, tôi đưa 2 triệu đồng để họ đi cho xong” - ông Phúc nói.

Theo ông Phan Lợi - phó giám đốc Sở Công thương kiêm chi cục trưởng Chi cục QLTT An Giang, các phản ảnh nêu trên đã được thẩm tra. Qua đó xác định quy trình kiểm tra sai, có năm cán bộ đội QLTT số 5 làm tường trình thừa nhận nhận mỗi cơ sở 2-3 triệu đồng và đem trả lại tiền. “Ở các địa bàn khác cũng có hiện tượng này. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc tất cả cán bộ kiểm tra sai quy định, nhận tiền cơ sở” - ông Lợi khẳng định.

Theo ĐỨC VỊNH (TTO)