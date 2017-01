Lao đao vì tiếng oan ‘sản xuất cà phê giả, bẩn’

Trong hai tuần qua trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Công ty TNHH Trung Đức ở phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu bị Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt vì sản xuất cà phê giả, bẩn.

Tuy nhiên, PC49 cho rằng nhiều thông tin đưa không chính xác đã gây hiểu sai, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty này.

Thiệt hại lớn

Ông Phạm Duy Đức, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Trung Đức, nói: “Thông tin lan truyền trên cho rằng Trung Đức sản xuất cà phê bằng đậu tương, hóa chất Trung Quốc không rõ nguồn gốc. Chính điều này đã khiến các khách hàng, đối tác của công ty liên tục gọi điện thoại phản ứng gay gắt. Thậm chí có đối tác còn yêu cầu hủy hợp đồng với Công ty Trung Đức, gây thiệt hại lớn về uy tín thương hiệu và kinh tế”.

Ông Đức khẳng định từ trước tới nay, trong quá trình hoạt động Trung Đức luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và chưa từng bị phản ánh về chất lượng cà phê cũng như vi phạm các quy định trong sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm của công ty được phân phối ở Vũng Tàu và nhiều tỉnh, thành khác.

Vậy vì sao lại có thông tin sai lệch như trên? Thực chất là chiều 21-12-2016, đoàn kiểm tra gồm cán bộ của PC49 cùng thanh tra viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đến kiểm tra để nắm tình hình về an toàn thực phẩm đối với chi nhánh của Công ty Trung Đức tại 34/1C Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu. Tại đây, đoàn đã lập biên bản nắm tình hình, ghi nhận hiện trạng thực tế hoạt động sản xuất cà phê bình thường của cơ sở. Cụ thể, cơ sở có đầy đủ giấy tờ pháp lý như giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp.

Tổ công tác cũng ghi nhận cơ sở có các vỏ đựng hương liệu phụ gia để chế biến cà phê gồm: Một vỏ can nhựa xuất xứ Trung Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt và một số can đựng hương liệu… Thành phần trên bao bì cà phê không ghi có đậu tương. Tại thời điểm này cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ mua bán phụ gia.

“Chúng tôi có trình bày với đoàn về quy trình chế biến cà phê. Theo đó, hạt cà phê rang xay trộn với hạt đậu tương rang xay và pha chế phụ gia, hương liệu để ra thành phẩm (tỉ lệ trộn với bột đậu tương 20%). Việc cho đậu tương vào cà phê tùy theo yêu cầu của khách hàng và trong ngưỡng cho phép” - ông Đức khẳng định.



Việc sản xuất cà phê tại chi nhánh của Công ty TNHH Trung Đức vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: TB

Đoàn cũng đã lấy hai mẫu bột cà phê thành phẩm để kiểm định. Đồng thời yêu cầu công ty cung cấp các giấy tờ liên quan đến mua bán phụ gia, nguyên liệu, tiêu thụ thành phẩm, tỉ lệ cafein trong sản xuất cà phê được cấp...

“Chúng tôi giải thích rõ vì kiểm tra đột xuất nên giấy tờ bản chính để tại trụ sở chính của công ty chứ không để tại chi nhánh, nếu cần hôm sau chúng tôi sẽ xuất trình. Đoàn kiểm tra yêu cầu chúng tôi đến làm việc lúc 8 giờ 30 ngày 26-12-2016, mang theo đầy đủ giấy tờ. Sau đó chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất bình thường” - ông Đức kể.

Thông tin không đúng bản chất

Đến ngày 22-12-2016, lãnh đạo Công ty Trung Đức có đến làm việc với PC49. Tại buổi làm việc này, PC49 đã lập một biên bản cụ thể, chi tiết hơn về việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường và ATVSTP của chi nhánh Công ty Trung Đức.

Cụ thể, ngoài một số lỗi nhỏ về thủ tục bảo vệ môi trường (không gây ô nhiễm) thì Trung Đức đã xuất trình được hóa đơn, chứng từ phụ gia. Phía PC49 yêu cầu Trung Đức không được di dời sản phẩm trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Đến ngày 26-12-2016, công ty tiếp tục làm việc với PC49 và xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc các phụ gia phù hợp quy định ATVSTP, hóa đơn mua đậu tương. Công ty cũng giải thích rõ là việc sử dụng đậu tương theo một tỉ lệ cho phép là theo thị hiếu của người tiêu dùng và công ty cam kết về nguồn gốc sản xuất không độc hại.

Tiếp đó ngày 4-1-2017, PC49 đã gửi cho Công ty Trung Đức kết quả thử nghiệm mẫu cà phê của công ty do Công ty Cổ phần Warrantek tại Cần Thơ tiến hành theo yêu cầu của PC49. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê của Trung Đức đều đạt tiêu chuẩn.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Lê Văn Huyến, Phó Trưởng phòng PC49 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Kiểm tra bước đầu công ty chưa xuất trình được các loại hóa đơn mua đậu tương, phụ gia nhưng sau đó đã bổ sung được. Việc trộn đậu tương một tỉ lệ nhất định vẫn được phép. Tuy nhiên, công ty có một số lỗi như không ghi thành phần đậu tương trên bao bì. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý. “Tuy nhiên, một số thông tin vụ việc bước đầu phản ánh chưa đúng bản chất, tam sao thất bản đã gây ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty Trung Đức” - ông Huyến nhận xét.