Săn USD độc lì xì tết

Năm nay những loại tiền giấy, tiền xu có in hình gà may mắn đang được săn tìm và chào bán rầm rộ trên mạng. Trong đó, tờ 2 USD in hình con gà mạ vàng được nhiều người chuộng hơn cả. Tờ tiền này do Ngân hàng Trung ương Mỹ phát hành phục vụ tết Đinh Dậu 2017 tại châu Á. Biểu tượng đồng 2 USD với hai con gà nằm bên trái và phải có tác dụng thu hút được tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Để mua một tờ 2 USD in hình con gà mạ vàng, khách hàng phải bỏ ra một khoản tiền đắt gấp 8-10 lần so với mua một tờ 2 USD bình thường. Cụ thể, để mua tờ 2 USD bình thường, khách hàng chỉ cần chi khoảng 50.000 đồng nhưng để mua tờ tiền 2 USD hình con gà mạ vàng tết 2017, khách hàng phải móc hầu bao tới 400.000-500.000 đồng.

Dù mức giá “chát” như thế nhưng anh Võ Tấn Bình, chủ một cửa hàng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, khẳng định: “Đây là loại tiền đắt hàng nhất trong năm nay. Càng gần tết giá loại tiền này càng cao hơn, bởi được nhập từ Mỹ về với số lượng có hạn. Đồng 2 USD mua bên Mỹ giá gốc đã là 14 USD, tương đương khoảng 300.000 đồng, chưa tính thuế, phí về Việt Nam”.



Tờ tiền lì xì 2 USD hình gà đắt gấp 10 lần giá trị thực. Ảnh: TL

Tờ 1 USD hình con gà cũng được nhiều người tìm mua. Tờ tiền này cũng được Mỹ phát hành nhằm phục vụ nhu cầu lì xì tại các quốc gia châu Á vào dịp tết 2017. Nét nổi bật của tờ 1 USD là hình con gà được in nhũ vàng và in nổi 3D cùng với màu đỏ may mắn rực rỡ. Hiện giá bán mỗi tờ tiền độc đáo này khoảng 350.000 đồng.

Như vậy, nếu mua một tờ 1 USD và một tờ 2 USD kiểu này, khách hàng đã phải bỏ ra khoảng trên dưới 1 triệu đồng.

Nhưng khoản chi phí trên vẫn chưa thấm tháp gì so với mua tiền lì xì “siêu độc” tặng sếp. Anh Phạm Trung Hải, chủ shop kinh doanh tiền online tại quận Thủ Đức, TP.HCM, kể: “Không ít người mua tờ 100 USD thật, có số seri siêu đẹp để tặng sếp chứ họ không dám tặng những đồng lẻ 1 USD, 2 USD. Tất nhiên, giá loại tiền này cũng tăng theo mức độ sang chảnh. Ví dụ, tờ 100 USD có seri 86868686 giá lên tới 18 triệu đồng. Tặng tiền này đúng nghĩa là siêu độc luôn”.

Với những người thích săn tiền lạ để lì xì nhưng có giá mềm hơn thì tìm mua tiền xu mạ vàng, mạ bạc của Úc. Đáng chú ý, đồng tiền xu con gà 2017 được Úc sản xuất, nổi bật là hình ảnh chú gà trống màu trắng và vàng óng. Loại tiền này được bán với giá 100.000-110.000 đồng/tờ.

Ngoài ra còn hàng loạt loại tiền độc đáo khác của Nhật, Pháp, Indonesia...

Nhiều ý kiến cho rằng việc kiếm những tờ tiền độc lạ tặng nhau ngày tết là nhu cầu có thật. Tuy nhiên, anh Đỗ Trọng Toàn, một người có thâm niên nhiều năm chơi tiền lì xì độc lạ tết, lưu ý: “Đã có không ít khách hàng ngậm trái đắng vì bị lừa khi không có kinh nghiệm trong việc phân biệt tiền thật, giả. Nên nhớ những tờ tiền độc lạ, đắt tiền càng dễ có nguy cơ bị làm giả”.