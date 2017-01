Trái cây tạo hình ‘độc’ ra chợ tết Sài Gòn

Do thời tiết bất lợi, sản lượng giảm nên năm nay giá các sản phẩm trên tăng mạnh.

Anh Huỳnh Thanh Tâm ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre cho hay lần đầu tiên tạo hình thành công đòn bánh tét, hình hồ lô cho trái dừa. Nếu trái dừa có in chữ phúc, lộc, thọ… chỉ mất khoảng 20 ngày là cho ra sản phẩm thì để tạo hình đòn bánh tét và hồ lô mất khoảng ba tháng. Hơn nữa khi ép khuôn, trái dừa dễ vỡ nên mỗi chùm chỉ chọn được vài trái để tạo hình. Hiện giá bán tại vườn mỗi trái dừa loại này 600.000 đồng.

“Khách hàng đặt trên 5.000 trái dừa tạo hình nhưng tôi chỉ đáp ứng được khoảng 1.500-2.000 trái. Thời điểm này có nhiều đơn đặt hàng song tôi không dám nhận” - anh Tâm chia sẻ.





Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở xã Phú Tân, Châu Thành, Hậu Giang cũng lần đầu tiên đưa ra thị trường tết 500 trái đào tiên hồ lô và thỏi vàng tài lộc. Giá đào tiên tạo hình dao động 500.000-700.000 đồng/trái tùy kích cỡ. “Điểm đặc biệt của đào tiên là để lâu không hư và chữ vẫn rõ nét” - ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm câu lạc bộ, nói.

Ngoài ra, ông Thành cho biết câu lạc bộ còn sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới là bưởi tài lộc thư pháp với khoảng 400 trái. Riêng bưởi hồ lô tài lộc truyền thống năm nay câu lạc bộ cung cấp cho thị trường trên 2.400 trái.

Theo ông Thành, năm nay thời tiết thất thường, sản lượng giảm khiến tổng sản lượng bưởi các loại chỉ đạt gần 3.000 trái, bằng 20% so với năm ngoái. Điều này đã khiến giá bưởi tăng 30%-40%, hiện dao động 1,1-1,3 triệu đồng/tùy mẫu.

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Khoa ở Đồng Tháp cho biết năm nay dự kiến cung ứng 5.000 quả xoài có in chữ cho thị trường tết. Trong đó có các mẫu chữ mới như tâm tín, phước lộc thọ với kỹ thuật in theo lối thư pháp nhìn lả lướt, đẹp hơn in thường. Hiện giá loại xoài này dao động 200.000-300.000 đồng/trái.

Theo ông Khoa, năm nay người tiêu dùng đặt hàng đến đâu làm đến đó chứ không dám làm trước vì lo không đủ số lượng để cung cấp. Mặt khác, in chữ thư pháp cho xoài khó hơn in chữ thường.