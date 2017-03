Quản lý thiếu chuẩn mực!

Cùng với đó, TP cũng đưa 113 CHXD vào diện chỉ được phép kinh doanh tạm thời đến năm 2010. TP đưa ra quyết định trên (Quyết định 39) là dựa vào quy chuẩn quốc gia về xây dựng, vào phê duyệt của Thủ tướng “về quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2020”… nhằm mục đích đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, văn minh thương mại… trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Mới đây, chủ của 113 CHXD đã thở phào vì TP ra Quyết định 17 cho phép các CHXD được phép sửa chữa, cải tạo để tiếp tục hoạt động, ít nhất là đến năm 2020. Lý do mà TP đưa ra là tiêu chuẩn quốc gia quá cao trong khi TP có đặc thù riêng và Bộ Xây dựng đã chấp thuận đề xuất này.

Cả hai quyết định trên của TP đều có lý do chính đáng: Nếu như trong Quyết định 39, hàng loạt lý do, căn cứ để TP đưa 113 cây xăng vào “tầm ngắm” thì trong Quyết định 17, TP cũng có hàng loạt lý do, căn cứ để xin cho các CHXD được phép hoạt động.

Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, TP đã không lường hết khả năng là các CHXD sẽ không xoay xở được theo tiêu chuẩn quốc gia nên đã đưa 113 cây xăng vào diện kinh doanh tạm thời. Đến giờ, dù các CHXD không đáp ứng tiêu chuẩn vẫn cho phép tồn tại.

Thêm nữa, Bộ Xây dựng đã quá dễ dãi trong việc hạ các tiêu chuẩn do chính mình đặt ra.

Kinh doanh xăng dầu phải theo những chuẩn mực ngặt nghèo vì khả năng gây ô nhiễm, gây cháy nổ của nó. Vì thế, Bộ Xây dựng đã đưa ra các chuẩn mực, dựa trên các nguyên tắc, nguyên lý an toàn, quy hoạch… để áp dụng cho cả nước. Một khi thấy các quy chuẩn đó là quá cao, Bộ nên tự hạ chuẩn để các địa phương thực hiện chứ sao lại dễ dãi, phá vỡ các chuẩn mực do chính mình đặt ra?

Không trách khả năng dự báo của TP khi ra Quyết định 39, cái đáng trách là cách hành xử thiếu nhất quán của Bộ Xây dựng. Điều này ai dám chắc không tạo ra tiền lệ?

VI TRẦN