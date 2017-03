Quản lý vàng đang vào thế “kẹt”?

Giá vàng giảm mạnh về gần 41 triệu đồng/lượng Cuối giờ chiều 7-5, giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào ở mức 41,3 triệu đồng/lượng, bán ra 41,45 triệu đồng/lượng,giảm hơn 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Với mức giá này, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 4,4 triệu đồng/lượng. Các ngân hàng thương mại đều nhận định sau khi mất mốc 42 triệu đồng/lượng, giá vàng có xu hướng giảm mạnh về mốc 41 triệu đồng/lượng. Hơn một tuần nay, giá vàng giảm nhanh đã kéo giá USD ngoài thị trường tự do giảm theo. Theo ghi nhận, giá USD chợ đen giao dịch ở TP.HCM hiện có mức 21.190 đồng/USD. Trong phiên đấu thầu vàng miếng thứ 14 do NHNN tổ chức cùng ngày, kết quả có tám đơn vị đã trúng thầu 25.900 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng vàng chào bán. Mức giá sàn là 41,5 triệu đồng/lượng. BÙI NHƠN - YÊN TRANG Kênh vàng là… xuất sắc nhất Trong 10 năm qua, chỉ số chứng khoán tăng 298%, chỉ số lãi suất tiết kiệm cũng tăng 301%, tuy nhiên giá vàng lại tăng đến 695%. Điều đó cho thấy kênh đầu tư vàng là xuất sắc nhất. TS PHẠM ĐỖ CHÍ Người giữ vàng tồn kho được lợi Chênh lệch giá vàng trong nước với giá thế giới càng cao thì người giữ vàng tồn kho càng được lợi vì số vàng ấy được định giá cao hơn. Chỉ có điều là người dân hay doanh nghiệp đang giữ vàng tồn kho mà thôi! TS LÊ ĐẠT CHÍ