Đa cấp Atomy tung lời đường mật dụ người Việt

Có thể bị phạt 5 tỉ đồng, ngồi tù năm năm Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ ngày 2-5-2018. Theo đó, để được kinh doanh lĩnh vực này, các doanh nghiệp phải được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; vốn điều lệ từ 10 tỉ đồng trở lên; mức ký quỹ tối thiểu được nâng lên 10 tỉ đồng thay vì 5 tỉ đồng như trước; cấm thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận với mức xử phạt lên đến 5 tỉ đồng hoặc phạt tù năm năm… Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết những quy định mới sẽ góp phần hạn chế lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động tài chính trái phép. Điều này cũng góp phần ngăn chặn tối đa hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Trên 700.000 người bán hàng đa cấp Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy tính đến hết tháng 12-2017, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn 34 doanh nghiệp, giảm 20% so với đầu năm 2017. Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp tính đến tháng 12-2017 là 707.330 người, tăng 69.693 người so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2017 đạt khoảng 8.000 tỉ đồng, tăng hơn 330 tỉ đồng so với doanh thu năm 2016.