Giá tiêu những ngày đầu năm 2018 ở nhiều tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ còn ở mức 64.000-65.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Lộc, nông dân ở huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết với mức giá như hiện nay nông dân lỗ.



Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận định xu hướng giá thấp có thể sẽ còn duy trì trong năm 2018 do sản lượng tiêu ngày càng tăng cao trên toàn cầu. Nhìn chung trong cả năm 2017, giá hạt tiêu trong nước biến động giảm tới gần 50% so với thời điểm cuối năm 2016 do diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu trong khi nhu cầu thị trường hạn hẹp.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu tiêu của Việt Nam năm 2017 đạt 214.000 tấn, thu về hơn 1,1 tỉ USD, tăng 20,5% về khối lượng nhưng giảm 22% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.