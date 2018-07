Giá ô tô nhảy múa cùng đồng đôla Mỹ

Ô tô sẽ còn tăng giá nữa? Cuối tuần qua, giá USD lại bật tăng trở lại sau vài ngày trước đó giảm nhiệt. Ngày 28-7, trên thị trường tự do, giá bán USD có nơi nhảy lên mức gần 23.500 đồng/USD. Như vậy so với thời điểm cách đây một tuần, USD trên thị trường tự do đã tăng 150 đồng. Tương tự, tỉ giá tại một số ngân hàng cũng tăng trong ngày cuối tuần, hiện được niêm yết ở mức 23.200-23.290 đồng/USD. Tỉ giá tăng chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến giá nhiều mặt hàng, bao gồm cả giá ô tô trong thời gian tới và tất cả đều dồn vào người mua. Một số chuyên gia cho rằng các nhà nhập khẩu có thể giảm rủi ro từ biến động tỉ giá bằng cách ký hợp đồng tương lai với ngân hàng để mua ngoại tệ trong 30-90 hoặc 360 ngày tới với giá do hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên, rủi ro của hợp đồng này không phải là tăng giá USD mà là chênh lệch giữa lãi suất cho vay USD và VND hiện quá lớn. Điều này đẩy giá USD trong hợp đồng tương lai lên rất cao. Đây cũng là một trong những lý do khiến loại hợp đồng này không được nhiều công ty sử dụng khi nhập khẩu hàng, bao gồm cả các nhà nhập khẩu ô tô.