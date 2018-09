Hết thời ông lớn ‘đi cửa sau’ móc túi khách hàng

Có thể bắt tay nhau mua bản quyền bóng đá Theo đại diện Cục CT&BVNTD (Bộ Công Thương), Điều 14 của LCT để ra một cơ hội trong một số trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ được miễn trừ. Ví dụ có những công ty xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản ngồi lại với nhau thỏa thuận tăng giá bán tại thị trường Việt Nam thì đó là hành vi vi phạm LCT. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp ngồi với nhau để tăng giá các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu… thì rõ ràng trong trường hợp này là mang lại nguồn lực cho đất nước, tạo ra công ăn việc làm. Một ví dụ khác là vừa qua khán giả chịu thiệt thòi do truyền hình không thể nào mua nổi bản quyền chiếu các giải bóng đá. Lý do là doanh nghiệp nắm bản quyền truyền hình nước ngoài có tiềm lực về tài chính, có sức mạnh đàm phán, ép giá bất kỳ quốc gia nào bao gồm cả Việt Nam. Trong khi giá thành bản quyền rất lớn, nếu từng đơn vị truyền hình nhỏ lẻ đàm phán sẽ dễ thua cuộc. Do đó, trong một chừng mực nào đó, các đơn vị có thể cùng ngồi với nhau, tạo ra sức mạnh đàm phán để mua được bản quyền truyền hình thể thao với giá tốt nhất. “Thậm chí chính phủ Thái Lan hay Singapore còn đứng ra kêu gọi các đơn vị truyền hình hãy ngồi lại với nhau để đàm phán mua lại bản quyền truyền hình nước ngoài” - đại diện Cục CT&BVNTD dẫn chứng.