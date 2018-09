Mới đây, các nhà mạng khuyến cáo người dùng không nên đổi danh bạ ngay lập tức sau ngày 15-9, chỉ nên đổi danh bạ sau ngày 7-10. Đây là thời điểm tất cả mạng di động đều đã thực hiện xong việc chuyển đổi mã mạng. Nếu người dùng thay đổi danh bạ sớm, có thể xảy ra tình trạng không liên lạc được với những dải đầu số chưa đến ngày chuyển đổi.



Bộ TT&TT cũng cho biết việc chuyển mã mạng chỉ diễn ra với SIM 11 số, tuy nhiên tất cả người dùng đều phải cập nhật lại danh bạ cá nhân để đảm bảo không gọi nhầm số cũ khi liên lạc.

Hiện bốn nhà mạng là Viettel, MobiFone, VinaPhone và Vietnamobile đều đã có tính năng chuyển đổi danh bạ trên ứng dụng di động. Đó là các ứng dụng My Viettel, My MobiFone, My VNPT và My Vietnamobile. Người dùng có thể tải về các ứng dụng này để đồng bộ danh bạ tự động theo mã mạng mới, chỉ nên thực hiện sau ngày 7-10.