Sợ bị chiếm quyền, Ba Huân nhờ Thủ tướng can thiệp

Không thỏa thuận được thì có thể kéo nhau ra tòa Luật sư Trần Đình Phương, Trưởng Văn phòng luật Trần Phương, cho hay: Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh thì về mặt nguyên tắc đều phải tuân thủ tính tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và không trái pháp luật. Một khi hợp đồng thỏa mãn các yếu tố này thì có thể xem là có hiệu lực pháp lý. “Theo tôi được biết, hiện VinaCapital đang nắm 16,39% tỉ lệ sở hữu tại Ba Huân, phần còn lại là do bà Ba Huân trực tiếp nắm. Để có thể nói thâu tóm một công ty thì phải nắm quyền chi phối trên 51% như luật định. Nhưng hiện Ba Huân chưa lên sàn, cổ phiếu tập trung trong tay gia đình bà Ba Huân thì VinaCapital dù muốn cũng không thể mua với ý định chi phối công ty” - luật sư Phương nhận định. Vị luật sư này cũng nhìn nhận một khi hai bên đã đặt bút ký kết hợp đồng thì không có chuyện ai sẽ ép ai. Có thể một bên cần nguồn lực đầu tư nên sẵn sàng chấp nhận “chịu thiệt thòi” một chút về mặt quyền lợi. Nhưng khi thực hiện thực tế thì cảm thấy quá khó khăn hoặc thấy mình không còn toàn quyền như trước đây. Điều này là do hai bên đã không bàn bạc đến tận cùng, hoặc các bên chủ quan nghĩ rằng ký bộ khung mà không cần tính toán các chi tiết khác. Do đó dẫn đến xung đột quyền lợi. “Về mặt nguyên tắc, các bên có thể thỏa thuận lại các điều khoản với các giải pháp khác để hai bên cùng win-win. Còn nếu không thỏa thuận được thì có thể đưa ra tòa thương mại để nhờ xét xử. Một khi tòa án đã kết luận thì hai bên phải thực thi theo phán quyết của tòa” - luật sư Trần Đình Phương nhấn mạnh. Hiện nay bình quân mỗi ngày Ba Huân cung cấp cho thị trường 1,7 triệu quả trứng và 15.000 con gà thịt. Kênh phân phối của công ty cũng rộng khắp từ cửa hàng tạp hóa đến chuỗi siêu thị với hơn 2.000 điểm bán.