‘Sốc’ với cổ tức khủng của ngân hàng

Nhận định về vấn đề chia cổ tức, ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát NHNN TP.HCM, cho biết: Một số ngân hàng chia cổ tức nhưng vẫn có những trường hợp không chia cổ tức do còn nhiều vấn đề mà các ngân hàng phải giải quyết trước khi chia cổ tức. Ví dụ như tập trung nguồn lực tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính... “Trong bối cảnh tái cơ cấu hiện nay, ngân hàng cần phải ưu tiên nâng cao năng lực tài chính trước. Điều chúng ta muốn chính là đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, cơm không ăn thì gạo còn đó!” - ông Dũng chia sẻ. Một chuyên gia kinh tế cũng lưu ý dù một số nhà băng có khởi sắc hơn so với trước nhưng cần phải hạn chế dồn vốn vào những lĩnh vực rủi ro, nhất là bất động sản hoặc tăng trưởng nóng nhằm tránh phát sinh thêm nợ xấu như từng xảy ra trước đây.