Quảng cáo trực tuyến tăng trưởng mạnh

"Dù vẫn còn non trẻ, thị trường quảng cáo Việt Nam đã tăng trưởng 71% so với năm 2008", ông Lukas Mira, Giám đốc trực tuyến của Cimigo nhận xét.

Đây là lần đầu tiên một báo cáo tổng hợp doanh thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam được công bố.

Cimigo cho biết nghiên cứu này đo lường dữ liệu về doanh thu từ trang web, mạng quảng cáo, các đại lý truyền thông cũng như những công ty sử dụng quảng cáo trực tuyến. Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Bản báo cáo phân tích doanh thu theo từng ngành kinh doanh, theo định dạng quảng cáo cũng như mô hình tính phí và kênh bán hàng.

Theo đánh giá của Cimigo, thị trường quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam vẫn chưa theo kịp đà tăng trưởng. Internet đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống, nhưng quảng cáo qua mạng vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng đầu tư quảng cáo, và con số này thấp hơn so với các nước cùng khu vực Đông Nam Á. Để tiếp cận với một người dùng Internet, các nhà quảng cáo tại Việt Nam mới chi 50 cent (tương đương 10.000 đồng) mỗi năm, trong khi con số này tại Trung Quốc cao gấp 15 lần

“Hơn nửa dân số Việt Nam tiếp cận Internet, và trung bình họ dành hơn hai tiếng đồng hồ lướt mạng. Tuy nhiên các nhà quảng cáo vẫn còn hoài nghi về việc sử dụng kênh thông tin này để tiếp cận các đối tượng khách hàng”, ông Lukas Mira nhận xét.

Tăng trưởng quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, nếu đúng như nghiên cứu của Cimigo, vẫn khả quan hơn so với tình hình chung trên thế giới. AFP hôm nay trích thông tin từ Hiệp hội Báo chí Mỹ cho thấy doanh thu quảng cáo báo in và điện tử tại đây giảm 27,2% trong năm 2009, xuống còn 27,56 tỷ USD. Trong đó doanh thu báo in giảm 28,6% xuống 24,82 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 1985. Doanh thu quảng cáo trực tuyến giảm 11,8% xuống còn 2,74 tỷ USD.

Tờ Financial Times đưa thống kê của bộ phận Carat thuộc hãng truyền thông Aegis Group, trong đó dự báo doanh thu quảng cáo toàn cầu năm nay có thể tăng 2,9% và tăng 4% vào năm 2011. Trong đó, thị trường quảng cáo châu Á dự kiến tăng trưởng 6,8% năm nay và 7,2% năm tới. Riêng tại Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng của năm nay và năm tới đều là 11%. Quảng cáo tại Mỹ và châu Âu sẽ ổn định trở lại. Đức và Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm mạnh tới hết 2011 do ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế.

Quảng cáo trực tuyến toàn cầu năm 2010 dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 2 con số.

Theo Song Linh ( VNE)