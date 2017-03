Quảng Nam: Được dùng địa danh Trà Quế-Hội An bảo hộ nhãn hiệu

Từ khi đô thị cổ Hội An được công nhận di sản văn hóa thế giới, Hội An đưa làng rau truyền thống nổi tiếng này vào danh mục bảo tồn, đồng thời xây dựng làng rau thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Làng rau truyền thống này có từ hơn 500 năm về trước, diện tích 15 ha, sản lượng bình quân gần năm tấn rau sạch mỗi ngày, cung cấp cho TP Hội An và các siêu thị tại Đà Nẵng.