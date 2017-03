Quảng Ngãi: Tháng 7 khởi công nhà máy nhiệt điện ở Lý Sơn

Dự kiến tháng 7 này, Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ được khởi công xây dựng. Nhà máy do Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đầu tư 220 tỷ đồng, xây dựng tại khu vực Gành Gà, thôn Đông, xã An Hải. Nhà máy chạy bằng than và dầu FO dự kiến hoàn thành vào năm 2011, đảm bảo cung cấp đủ điện cho huyện đảo Lý Sơn.

Hiện huyện đảo Lý Sơn có máy điện chạy bằng dầu diesel, công suất hơn 3.500 kWh, chỉ phát điện từ 17 giờ 30 đến 23 giờ hằng ngày và đáp ứng được 1/3 nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên đảo.