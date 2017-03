Quảng Ninh: Bắt hàng nghìn hộp son môi, phấn mắt nhái nhãn hiệu Pháp

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, trong quá trình đi tuần tra, Đội kiểm soát Hải quan số 1 Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện một số đối tượng mang vác hàng trái phép qua biên giới. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tổ chức lực lượng triển khai truy đuổi, các đối tượng này bỏ chạy vứt lại toàn bộ hàng hóa.







Son môi nhái nhãn hiệu Pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc bị bắt giữ.

Theo Anh Thế - Quốc Đô ( Dân trí)



Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: gần 400 thỏi son nhãn hiệu HR, trên sản phẩm ghi Made in France, ngoài vỏ thùng hàng ghi chữ Trung Quốc, hơn 1.000 hộp phấn mắt nhãn hiệu Dior, Made in France, ngoài thùng hàng đều ghi chữ Trung Quốc.Trước đó, ngày 14/7, Đội kiểm soát Hải quan số 1 cũng bắt giữ được hơn 200 hộp dầu nhờn dùng cho động cơ xe gắn máy loại 800ml/hộp hiệu Honda. Đối chiếu với tài liệu do Công ty Honda Việt Nam cung cấp, Đội kiểm soát Hải quan số 1 khẳng định toàn bộ số dầu nhờn này là sản phẩm giả nhãn hiệu Honda.Toàn bộ số hàng giả đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy theo đúng pháp luật.