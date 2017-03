Quảng Trị: Hơn 70.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện than

Theo đó, nhà máy nhiệt điện than được xây dựng trên diện tích 163 ha tại cảng Mỹ Thủy, xã Hải An (Hải Lăng), có công suất thiết kế là 2.400 MW, với những trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu sẽ giảm thiểu được sự ô nhiễm do nhà máy gây ra. Tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy là bốn tỷ USD (tương đương hơn 70 ngàn tỷ đồng). Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất đề án quy hoạch xây dựng cảng biển Mỹ Thủy của Công ty cổ phần Tư vấn hàng hải với tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, giai đoạn 2009-2020.