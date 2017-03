Quất Tết lên mã, được giá, nhà vườn thắng lớn

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay quất được mùa do gặp thời tiết thuận lợi. Quất đã bắt đầu bắt mã, màu vàng trải khắp cánh đồng... Về Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) vào những ngày này, dễ thấy đâu đâu cũng hối hả, tấp nập người mua – người buôn.



Một chủ vườn quất tại Hưng Yên tiết lộ: Với 700 cây quất trồng trên 3 sào đất, mỗi vụ sau khi trừ tất cả chi phí giống, phân bón, thuốc thực vật, nhân công, tiền thuê đất… anh thu về tới 70 triệu đồng tiền lãi.



Lợi nhuận "kếch xù" nhờ buôn quất



Vào thời điểm này (cách Tết Âm lịch 1 tháng), các thương lái khắp các tỉnh thành đã đổ về Mễ Sở xem cây và rút “hầu bao” xuống tiền đặt cọc. Tiếp xúc với nhiều chủ vườn, PV ghi nhận, 80% diện tích quất đã có chủ. Còn lại, một số chủ vườn muốn nghe ngóng thị trường, chờ biến động giá.



Trên cánh đồng rộng khoảng 3 sào đất, ông Đỗ Văn Quyền (thôn Phú Trạch) đang tỉ mẩn chăm chút, tưới nước cho vườn quất đủ kiểu dáng. Óng ánh trong sắc nắng vàng ươm, những quả quất rung rinh, quả to đều, mọng nước.



Nhìn gương mặt hồ hởi của ông Quyền những ngày này, có thể đoán được một vụ mùa bội thu quất đang chờ phía trước, trái ngược với nỗi thất vọng, ngán ngẩm vụ mất mùa năm ngoái, cũng đúng thời điểm này. Ông Quyền cho biết: Dù được mùa nhưng năm nay giá quất tương đối ổn định. Quất bán buôn cho các thương lái tại vườn dao động khoảng 170.000 – 200.000 đồng/cây đối với quất cao 1,5m và 300.000 – 400.000 đồng/cây với quất cao 1,8m.



Với giá bán buôn như hiện tại, cây quất đẹp đến với tay người tiêu dùng thuờng đội giá trên 200.000 – 250.000 đồng/cây, chưa kể một số cây “hạng A” sẽ được các thương lái "hét giá" hàng triệu đồng.





Những cây quất này được bán buôn với giá 400.000 đồng/cây.



“Tôi có 3 sào quất, trồng khoảng 700 cây, tính tất cả chi phí giống, phân bón, thuốc thực vật, nhân công, tiền thuê đất,… tính sơ sơ cũng lãi khoảng 70 triệu đồng mỗi vụ”, ông Quyền đưa đốt ngón tay lên nhẩm tính. Ông cũng thấp thỏm hi vọng: “Năm nay quất đẹp, được giá cao, thương lái đã đặt hết cả vườn, mong sao thời tiết không biến động nhiều”.



Không chỉ các chủ vườn kỳ vọng vào doanh thu “kếch xù” sau mỗi thương vụ bán quất, các lái buôn cũng đang hồi hộp chờ đợi thời tiết thuận lợi mới có thể kiếm được lãi lớn, bởi chỉ cần trời rét quá vườn quất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Anh Đinh Mạnh Hiền (quê ở Nam Định), có 6 năm kinh nghiệm buôn quất Tết, cho biết: Mỗi năm, vào 5 ngày giáp Tết, anh đều tranh thủ mua khoảng 500 cây để bán. “Mặc dù vất vả lặn lội đường xá nhưng bù lại, năm nào, tôi cũng kiếm được trên 10 triệu đồng tiền lãi”, anh Hiền “tiết lộ”.



Về giá quất năm nay, anh Hiền dự đoán: Giá sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái bởi: “Mọi thứ đều tăng, nhất là cước phí vận chuyển tăng cao do xăng dầu đắt đỏ”. Anh cho rằng: Nếu thời tiết ủng hộ, cả người bán và người buôn sẽ đều có lợi. Người tiêu dùng lại có được những cây quất xanh tươi, đầy lộc biếc.



Quất thế sẽ "thống lĩnh" thị trường?



Theo đánh giá của giới chơi cây, xu hướng Tết năm nay quất thế sẽ "thống lĩnh" thị trường. Bởi “càng ngày người ta càng chơi sang, càng rành rõ hơn về các loại quất và tường tận vẻ đẹp trong từng thế đứng, tạo hình dáng cây của quất. Vả lại, kinh tế khá hơn, người chơi cũng chịu chi tiền hơn trong việc mua cây thưởng thú vui, chơi Tết”, chị Thu, dân bán quất ở Hưng Yên lý giải.



Những kiểu dáng đa dạng, phong phú như: thế phu phụ (vợ chồng), huynh đệ, tam đa (ba ông thần phúc - lộc - thọ), tứ quý (long, ly, quy, phụng), ngũ phúc, lục điền, bát tinh... đều được các “nghệ nhân” quất chăm chút, taok dáng khéo léo dựa trên sự hình dung về tình cảm, cảm xúc của con người và các vị thần, con vật trong truyền thuyết.





Quất thế huynh đệ.



Ông C. (thôn Phú Đô) cho biết: Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, khi trồng thử nghiệm loại quất thế và được thị trường chấp nhận, ông thu về nguồn lãi “khổng lồ”. Năm nay, toàn bộ mấy sào vườn ông trồng tất cả đều là quất thế.



Mặc dù, giống cây quất thế rất cao, quá trình chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng mất thời gian dài, từ 3 - 5 năm nhưng ngược lại, có những ưu điểm vượt trội là lợi nhuận lớn, hấp dẫn người mua, dễ mời chào, thu hút giao dịch mua - bán. Hiện nay, với 500 cây quất thế, khu vuờn nhà ông đã có chủ từ cách đây 2 tháng trước, nhiều lái buôn dù ở xa đã nhanh chóng về Hưng Yên, đặt cây từ rất sớm.



Hỏi về giá cả, ông C. rành rọt: Giá bán buôn loại quất này dao động trong khoảng 500.000 – 900.000 đồng/cây tùy vào từng loại thế. Tuy nhiên, một số cây mà các đại gia đã đặt sẵn, nếu mua lẻ, giá sẽ được “hét lên” khoảng trên dưới 2 triệu đồng/cây.



Nở nụ cười phấn khởi, ông C. nhẩm tính, Tết này sẽ cho thu nhập trên 100 triệu đồng cho “bõ công cả năm đánh bạc với trời!”.



Để chọn 1 cây quất đẹp và tươi tốt trong những ngày Tết, ông Hòa - lão nông nhiều năm trồng quất - khuyên nhủ: Nên chọn những cây có dáng, cân cốt, các tầng tạo thế đối xứng hài hòa với nhau, ngọn không bị siêu vẹo, lá xanh tươi chứ không xanh thẫm, quả to đều bắt mắt.



Còn với quất thế cầu kì hơn, người mua nên chọn những cây có gốc già xanh rêu, gốc to, thân mập, cành phân bố đều, quả trải đều các tán và đặc biệt, tùy loại cây phù hợp với ngôi nhà mà chọn dáng. Dáng ngũ phúc, trực liên chi rất phổ biến.



Ông Hòa nhấn mạnh: Để quất tuơi lâu phải chú ý giữ độ ẩm cân bằng cho cây, bằng cách tưới khoảng 500ml nước mỗi ngày vào gốc cây, tránh phun nước trực tiếp vào quả, lá bởi lẽ làm như vậy lá sẽ rụng, quả nhanh bị hỏng. Ngoài ra, một điểm ít ai quan tâm nhưng không kém phần quan trọng đó là: Trồng quất vào chậu có lỗ thoát nước.



Trong khi đó, một số chủ vườn quất ở Tứ Liên – Tây Hồ thường tư vấn khách hàng của mình chọn mua những cây quất có thêm ít hoa và nụ, màu của quả phải vàng sáng, không nên chín quá và quả phân bố đều ở các tán thế.



Anh Phan Duy Nghĩa, chủ vườn quất tại đây, vừa đưa tay chỉ vào những vết tròn đồng tâm trên thân cây vừa dạy tôi các dấu hiệu dễ nhận biết: “Những cây đã già trên thân sẽ có những bản địa y bám vào, tạo ra các vết tròn đồng tâm loang lổ. Khi đi lựa chọn quất thế, tốt nhất nên chọn các cây tơ, không có vết tròn đồng tâm loang lổ”.



