Quốc hội sẽ mổ xẻ thực trạng kinh tế

Cả ngày thứ 5 (31/10) và buổi sáng thứ 6 (1/11), gần 500 đại biểu sẽ cùng bàn thảo tại hội trường về thực trạng của nền kinh tế năm 2013, kế hoạch cho năm 2014 và tình hình cả giai đoạn 5 năm 2011-2015. Kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế cũng được thảo luận đồng thời.



Các nội dung này sẽ được tường thuật trực tiếp qua sóng phát thanh, truyền hình.









Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ hai của kỳ họp dài 6 tuần. Ảnh: VGP.



Theo Nguyễn Hưng (VNE)



Vào tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội cuối năm, khi thảo luận về nội dung này, nhiều ý kiến đại biểu đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình kinh tế đất nước. Nhiều đại biểu cho rằng, báo cáo của Chính phủ dù nêu thực trạng nhưng vẫn còn “hồng” so với thực tế. Đặc biệt, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trong bài phát biểu dài tại tổ đã bày tỏ sự trăn trở về nỗi lo tụt hậu của đất nước.“Bạn bè quốc tế nói với tôi rằng VN nếu không đổi mới căn bản, triệt để thể chế kinh tế, không tiếp tục thị trường hóa một cách mạnh mẽ thì kinh tế VN sẽ đi xuống chứ không phải là đi ngang hay rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tôi cho rằng nếu không làm được như vậy thì chúng ta sẽ tụt hậu nhanh so với các nước bên cạnh, không chỉ là Thái Lan, Indonesia, Malaysia mà ngay cả với các nước láng giềng là Campuchia và Lào nữa”, ông Vinh phát biểu tại phiên họp tổ ngày 24/10.Trong tuần làm việc thứ 2, nhiều nội dung quan trọng cũng được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.Liên quan tới quy hoạch tổng thể về thủy điện (được báo cáo Quốc hội vào sáng thứ 4, 30/10), ngày 26/10, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã họp thẩm tra báo cáo của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã đề xuất dừng gần một nửa trong tổng số 1.239 dự án đã được quy hoạch do hiệu quả thấp và tác động tiêu cực tới môi trường.Kỳ họp Quốc hội thứ 6 khai mạc ngày 21/10 và kéo dài 6 tuần, bế mạc ngày 30/11.