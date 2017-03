10 thành phố có mức giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới

Trong báo cáo thực hiện 2 lần mỗi năm này, Economist xếp hạng các thành phố về giá cả sinh hoạt dựa trên 160 loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau, bao gồm ăn uống, quần áo, nhà ở, giao thông, điện nước và học phí trường tư.

Những xếp hạng kiểu này thường được các công ty đa quốc gia sử dụng để làm căn cứ điều chỉnh mức lương cho nhân viên làm việc ở mỗi thành phố hoặc quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, báo cáo cũng vẽ ra một bức tranh thú vị về đời sống ở các thành phố trên thế giới.

Một điểm đáng chú ý, một nửa trong số 10 thành phố rẻ nhất thế giới mà Economist xếp hạng là những thành phố có nền kinh tế yếu kém, bất bình đẳng thu nhập cao và bất ổn chính trị.

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới (World Cost of Living Index) trong báo cáo lấy mức giá sinh hoạt ở thành phố New York của Mỹ làm chuẩn. Chỉ số này của New York cố định ở mức 100 điểm.

10. Tehran, Iran

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 58

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,55 USD

5 năm trước: 0,24 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ

5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,53 USD

5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,53 USD

5 năm trước: 0,11 USD

9. Jeddah, Saudi Arabia

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,33 USD

5 năm trước: 1,10 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ

5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,40 USD

5 năm trước: 1,60 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD

5 năm trước: 0,16 USD

8. Panama City, Panama

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 3,34 USD

5 năm trước: 1,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 6,92 USD

5 năm trước: 11,00 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,08 USD

5 năm trước: 1,43 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,15 USD

5 năm trước: 0,83 USD

7. Colombo, Sri Lanka

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,27 USD

5 năm trước: 1,17 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 12,35 USD

5 năm trước: 10,53 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 3,78 USD

5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,17 USD

5 năm trước: 1,04 USD

6. Bucharest, Romania

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,92 USD

5 năm trước: 2,31 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 3,77 USD

5 năm trước: 4,89 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 3,59 USD

5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,17 USD

5 năm trước: 1,04 USD

5. Algiers, Algeria

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 54 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,89 USD

5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 11,28 USD

5 năm trước: 6,49 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 5,01 USD

5 năm trước: 3,51 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,28 USD

5 năm trước: 0,33 USD

4. Kathmandu, Nepal

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 50

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,21 USD

5 năm trước: 0,81 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 21,33 USD

5 năm trước: 16,05

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,69

5 năm trước: 1,38 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,41 USD

5 năm trước: 1,03 USD

3. New Delhi, Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 48

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,11 USD

5 năm trước: 0,88 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 21,38 USD

5 năm trước: 41,78 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,08 USD

5 năm trước: 2,05 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,24 USD

5 năm trước: 1,07 USD

2. Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 0,86 USD

5 năm trước: 0,95 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 23,82 USD

5 năm trước: 27,03 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,79 USD

5 năm trước: 2,01 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,38 USD

5 năm trước: 1,20 USD

1. Karachi, Pakistan

Chỉ số giá sinh hoạt thế giới: 44 (đồng hạng)

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,76 USD

5 năm trước: 1,86 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 14,79 USD

5 năm trước: 11,15 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,73 USD

5 năm trước: 1,32 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,23 USD

5 năm trước: 0,89 USD



Theo Phương Anh (Dân trí/Business Insider)