10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2011

Theo Tạ Linh (VNE/ The Telegraph)



Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 35,3%Bữa ăn trưa nhanh: 20,8 USD1kg gạo: 9,8 USDMặc dù chỉ số giá tiêu dùng ở Tokyo đã giảm kể từ năm 2009, nhưng theo Cục thống kê của Nhật, thành phố này vẫn là nơi đắt đỏ nhất thế giớiMức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 27,1%Bữa ăn trưa nhanh: 45,20 USD1kg gạo: 6,10 USDThủ đô của Na Uy là một trung tâm thương mại, tài chính, tàu bè và là nơi có Sở giao dịch chứng khoán Oslo. Oslo cũng nằm trong số những thành phố đắt nhất thế giới trong nhiều năm.Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 20,5%Bữa ăn trưa nhanh: 19 USD1kg gạo: 8,5 USDNagoya là một trong những trung tâm công nghiệp, công nghệ, nổi tiếng về chất lượng sống cao và chi phí kinh doanh cạnh tranh. Không giống như những thành phố lớn khác của Nhật Bản, Nagoya không bị ảnh hưởng nhiều của suy thoái kinh tế toàn cầu và vẫn duy trì được tăng trưởng của mình.Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 15,5%Bữa ăn trưa nhanh: 32,30 USD1kg gạo: 5,7 USDStavanger chủ yếu là một cộng đồng ngư dân cho tới khi dầu được phát hiện ở Biển Bắc trong những năm 60, biến nó thành một thành phố lớn của Na Uy. Ngày nay, Na Uy là nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Ngành công nghiệp này đã trở thành trung tâm của nền kinh tế địa phương và thu hút nhiều cư dân từ nhiều nước khác.Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 14,9%Bữa ăn trưa nhanh: 16,90 USD1kg gạo: 4,20 USDLà thành phố lớn thứ 2 Nhật Bản sau Tokyo, Yokohama có đường tàu tới Tokyo một cách mau chóng. Thành phố cảng này là nơi ở của hơn 300 công ty công nghệ thông tin và có nền công nghệ sinh học phát triển. Yokohama có 9 quận và xuất khẩu nhiều xe hơi cũng như các bộ phận của xe hơi.Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 11,5%Bữa ăn trưa nhanh: 32,90 USD1kg gạo: 3,70 USDTài chính là phần quan trọng của nền kinh tế ở Zurich, thành phố này nơi có Sở giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ. Zurich cũng là trung tâm giao thông và hãng Mercer đã xếp đây là thành phố có chất lượng cao thứ 2 trên thế giới.Mức giá cao hơn so với mức trung bình thế giới: 10,6%Bữa ăn trưa nhanh: 52,4 USD1kg gạo: 4,60 USDLuanda là thành phố đắt đỏ nhất thế giới theo xếp hạng của ECA International năm 2009. Năm ngoái, nó đã trượt xuống vị trí thứ 3 và năm nay tụt xuống vị trí thứ 7.Mức giá cao hơn so với mức trung bình thế giới: 9,8%Bữa ăn trưa nhanh: 33,70 USD1kg gạo: 4,70 USDGeneva là nơi ở của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Chữ thập đỏ. Đây là trung tâm của ngân hàng, công nghệ, các cơ quan chính phủ. Geneva thu hút nhiều chuyên gia cũng như khách du lịch.Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 8,3%Bữa ăn trưa nhanh: 15,60 USD1kg gạo: 9,30 USDKobe là một trong những cảng biển bận rộn nhất Nhật Bản và là trung tâm sản xuất đồ gia dụng, thực phẩm, thiết bị giao thông.Mức giá cao hơn so với trung bình thế giới: 4,4%Bữa ăn trưa nhanh: 28,80 USD1kg gạo: 4,70 USDThủ đô Bern của Thụy Sĩ là trung tâm của các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp thiết kế và công nghiệp chính của Thụy Sĩ. Đây cũng là trung tâm sản xuất đồng hồ và các công nghệ sử dụng trong y tế, công nghệ thông tin, ô tô.