15 ngân hàng lớn nhất thế giới bị hạ mức tín nhiệm

Những tên tuổi lớn nhất, bao gồm Goldman Sachs, Barclays, Citigroup, HSBC và Deutsche Bank, đều bị hạ mức tín nhiệm, gây ra một đợt lo lắng lớn trên thị trường.



“Tất cả các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi động thái hôm nay đều dễ bị tổn thương bởi rủi ro mất mát lớn bởi các hoạt động trên thị trường vốn,” Greg Bauer - Giám đốc ngân hàng toàn cầu của Moody’s, cho biết.



Tính tổng cộng có bốn định chế tài chính bị hạ mức tín nhiệm một bậc, 10 định chế khác hai bậc và một định chế bị hạ ba bậc.



Những công ty quản lý quỹ của một số ngân hàng trong danh sách cũng bị hạ mức tín nhiệm.



Credit Suisse bị hạ bậc nhiều nhất, với ba mức từ Aa1 xuống A1. Ngân hàng khổng lồ đang chịu nhiều áp lực của Mỹ Morgan Stanley bị hạ hai bậc.



Các ngân hàng hoan nghênh sự đánh giá của Moody’s, nhưng cũng đặt dấu hỏi về quyết định của tổ chức này.



“Trong khi đánh giá của Moody’s về chúng tôi tốt hơn so với dự kiến ban đầu, chúng tôi cho rằng việc đánh giá này không phản ánh đầy đủ những động thái chiến lược mà chúng tôi đã thực hiện trong vài năm trở lại đây,” Morgan Stanley nói trong một tuyên bố.



Citigroup cũng không ấn tượng với đánh giá của Moody’s: “Citi không đồng ý mạnh mẽ với phân tích của Moody’s về ngành ngân hàng và tin tưởng vững chắc rằng việc hạ tín nhiệm City là độc đoán và hoàn toàn không thể chấp nhận.”



Citi cũng đáp lại rằng các nhà đầu tư “tinh tế” không còn dựa nhiều vào những hãng xếp hạng tín dụng để đánh giá rủi ro tài chính nữa. Những hãng đánh giá tín nhiệm tín dụng như Moody’s từng bị chỉ trích vì không dự báo được cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm suy sụp cả thế giới.



Nhưng ngay cả như vậy, làn sóng hạ bậc tín nhiệm vào ngày 21/6 vẫn chỉ ra tình trạng sức khỏe còn yếu kém của hệ thống tài chính toàn cầu.



Danh sách chi tiết 15 ngân hàng bị hạ mức tín nhiệm bao gồm: Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada, Societe Generale và UBS.





Theo Trần Trọng (Vietnam+)