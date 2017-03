2.100 tỷ USD mua bán sáp nhập toàn cầu

Theo khảo sát mới nhất của Ernst & Young (EY) với 1.600 lãnh đạo doanh nghiệp tại hơn 70 quốc gia, hơn một phần ba đang lên kế hoạch mua bán và sáp nhập (M&A) trong năm tới, do cảm thấy lạc quan hơn về phục hồi kinh tế toàn cầu. Ba phần tư trong số họ cũng dự đoán M&A trên thế giới sẽ tăng cả về quy mô và số lượng, CNBC cho biết.



"Các doanh nghiệp lạc quan về tình hình M&A do nhiều yếu tố, như số lượng và chất lượng các cơ hội mua bán đang tăng lên đáng kể, hay khả năng hoàn tất thương vụ cao hơn. Họ tin rằng kinh tế toàn cầu đang ngày càng vững chắc khi các nước phát triển dần cải thiện và những nước mới nổi cũng bình ổn", ông Pip McCrostie – Phó chủ tịch Dịch vụ tư vấn giao dịch tại EY cho biết.



Theo EY, năm điểm đến tiềm năng cho các thương vụ mua bán xuyên biên giới là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mỹ và Canada. Còn các lĩnh vực hấp dẫn nhất là sinh học, năng lượng, ôtô và hàng tiêu dùng.



"Các nước mới nổi, dù thuộc BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) hay không, đều rất hoan nghênh các thương vụ M&A. Họ cũng được kỳ vọng sẽ đầu tư nhiều vào các nền kinh tế phát triển cũng như mới nổi khác, khi họ bảo đảm được nguồn vốn cần thiết và nắm được cơ hội thúc đẩy tăng trưởng thông qua các thương vụ mua bán lớn", báo cáo của EY cho biết.



Theo dữ liệu của Dealogic, giá trị M&A toàn cầu đã chạm mốc 2.100 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số thương vụ lại giảm còn hơn 27.200. Thương vụ lớn nhất từ đầu năm là Tập đoàn viễn thông Verizon Communications (Mỹ) chi 130 tỷ USD hồi tháng 9, mua lại cổ phần của Verizon Wireless từ nhà mạng Anh - Vodafone.





Theo Thùy Linh (VNE)