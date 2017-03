3 ngân hàng TBN chi 6,1 tỷ euro giải quyết nợ xấu

Chủ tịch ngân hàng Santander Emilio Botin (Nguồn: AFP)

Chủ tịch ngân hàng Santander Emilio Botin (Nguồn: AFP)



(Vietnam+)



Các ngân hàng Santander, BBVA và CaixaBank đã bị buộc phải hành động dưới một chương trình cải cách do chính phủ điều hành, nhằm xử lý khoản nợ ước tính 176 tỷ euro bị xem là rủi ro cao. Một ngân hàng nữa, Sabadell, cũng tuyên bố riêng rằng họ đã để ra 1,6 tỷ USD để kiểm soát nợ xấu.Trong nhóm 3 ngân hàng lớn này, Santander, ngân hàng lớn nhất của khối sử dụng đồng tiền chung euro, nói rằng họ sẽ để ra 2,3 tỉ euro tiền dự trữ rủi ro, để phù hợp với các quy định mới về cho vay liên quan tới bất động sản. Ngân hàng này cũng đã để ra một khoản dự trữ tình huống đặc biệt khác, trị giá 3,183 tỷ euro, để xử lý các khoản vay bất động sản thuộc diện rủi ro, đã thực hiện trong quý 4/2011, trước khi các quy định mới được triển khai.Santander nói rằng trong khoản 3,1 tỷ euro, có 1,812 tỷ là bất động sản ở Tây Ban Nha và 2,3 tỷ còn lại sẽ tới từ lợi nhuận kinh doanh năm 2012. Santander tính toán rằng để cân bằng trở lại cán cân thu chi ở Tây Ban Nha, họ cần phải bỏ ra 6,1 tỷ euro.Đối thủ của Santander là BBVA, ngân hàng số 2 tại Tây Ban Nha, cho biết họ để ra 1,36 tỷ euro để xử lý nợ xấu trong năm 2012. Ngân hàng nói rằng họ có đủ vốn để đáp ứng các quy định mới của chính phủ và khoản tiền kể trên sẽ chỉ để dành riêng để xử lý nợ xấu cho năm 2012. Tuần trước, ngân hàng mới thông báo họ đã lãi 3,0004 tỷ Euro trong năm 2011, tụt tới 34,8 % so với cùng kỳ năm trước vì bị thua lỗ trong quý IV.CaixaBank, ngân hàng số 3 Tây Ban Nha, vốn thu lãi ròng 1,053 tỉ Euro trong năm ngoái, sẽ phải bỏ ra 2,436 tỷ euro để xử lý nợ xấu trong năm nay. Ngân hàng này hiện đang bị đồn là sẽ sát nhập với đối thủ Bankia.Sabadell, ngân hàng lớn thứ 6 Tây Ban Nha, cũng nói rằng họ sẽ để ra 1,607 tỷ euro trong năm 2012 để xử lý nợ xấu.Sự thay đổi của các ngân hàng đứng đầu Tây Ban Nha là những dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền bảo thủ đã hành động, sau khi khẳng định hôm thứ Sáu tuần trước rằng sẽ cải tổ lớn trong lĩnh vực ngân hàng. Nội các của Thủ tướng Mariano Rajoy đã thông qua một đạo luật yêu cầu các ngân hàng phải lập một lưới an toàn tài chính trị giá 50 tỷ euro.Theo sau một đạo luật khác về ngân sách, đây là thay đổi lớn thứ 2 của chính quyền mới ở Tây Ban Nha kể từ khi bắt đầu điều hành đất nước hồi tháng 12 năm ngoái, nằm cải thiện tình hình kinh tế trong nước. Riêng lĩnh vực tài chính đã tiến hành tái cấu trúc từ năm 2008, nhưng tới nay chính phủ vẫn thấy rằng nó còn chứa quá nhiều rủi ro.