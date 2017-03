3 tỷ USD bị lỗi in ấn

Ban đầu, tờ 100 USD với thiết kế mới được Mỹ dự định tung ra vào đầu năm 2011. Nhưng sau hàng loạt lỗi in ấn, đến nay, tờ tiền này vẫn chưa được lưu hành. Theo New Yorker, Mỹ gần đây lại in lỗi tới 30 triệu tờ 100 USD, tương đương 3 tỷ USD. Đây có thể là lỗi in tốn kém nhất từ trước đến nay.



Theo Cục in - khắc Mỹ, sự cố này xảy ra tại nhà máy của họ tại Washington. Các tờ tiền đã bị cho quá nhiều mực đến nỗi những chi tiết đều tràn ra ngoài vạch giới hạn và không còn sắc nét như bản mẫu.







Lô tiền tương đương 3 tỷ USD bị in lỗi vì dùng quá nhiều mực. Ảnh: New Yorker



Theo Thùy Linh (VNE)



Sau khi kiểm tra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho rằng lô tiền này là không thể chấp nhận. Họ đã gửi trả lại và yêu cầu hoàn tiền. Theo Atlantic, chi phí in ấn và tiêu hủy số tiền trên có thể lên tới 3,79 triệu USD.Giám đốc Cục in - khắc Mỹ, Larry Felix, cũng đã gây sức ép buộc nhà máy in tiền thứ hai tại Texas tăng tốc để hoàn thành trước ngày lưu thông - 8/10. Còn hoạt động tại nhà máy ở Washington đang bị đình chỉ.Theo FED, tờ 100 USD mới có rất nhiều tính năng đặc biệt. Tiền mới được áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến để chống làm giả. Dải băng 3D màu xanh ở mặt trước sẽ chuyển động khi tờ tiền được lật nghiêng. Biểu tượng lọ mực, quả chuông in chìm bên trong và số 100 ở góc phải cũng sẽ chuyển từ màu đồng sang xanh lá khi nhìn nghiêng.Thiết kế mới được công bố lần đầu năm 2010 và dự định đưa vào lưu thông tháng 2/2011. Tuy nhiên, đến tháng 12/2010, giới chức Mỹ thông báo việc này sẽ bị trì hoãn vô thời hạn do họ cần nhiều thời gian để khắc phục lỗi sản xuất khiến nhiều tờ tiền bị nhăn.